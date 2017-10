Primăria Albeşti vrea să facă referendum, Prefectura se opune. "Se cere retrocedarea păşunilor"

3

Evul Mediu la romani

Nu-mi dau seama daca termenul de "boier" este folosit in actele oficiale,in limbajul curent sau pur si simplu la bascalie.Nu am vazut niciun act oficial, nu am citit legea retorocedarilor,nu sunt implicat in retrocedari,nu am pregatire de specialitate.Daca la nationalizare mai existau "boieri",inseamna ca Romania nu a cunoscut nicio o reforma agrara sau sociala din Evul Mediu pana azi 19 noiembrie 2015.Cu alte cuvinte Evul Mediu nu s-a terminat la romani.Se vede in gandire,in mentalitati,in fapte.Bag seama ca este o treaba serioasa pentru ca termenul de "boier" l-am auzit si in cazul retrocedarilar din inima orasului Constanta.Nu am facut o socoteala ca nu am date,dar presupun ca jumatate din suprafata actualului oras a fost proprietatea "boierilor" la data nationalizarii.Balamuc social,bucuria nebunilor din politica romanesca.Dar indiferent cum le spunem,boieri,latifundiari,mari proprietari de pamanturi,se vede clar ca Romania este sufocata de "nobili" si concepte medievale,azi la inceputul mileniului III.Nu stiu,un act de nedreptate facut cu barda in Romania anilor '40 genereaza alte acte de nedreptate,azi la aproape 100 de ani distanta in timp.Ce se intampla azi la Albesti si nu numai acolo,va genera alte acte de nedreptate si tensiuni sociale...la nesfarsit.As dori sa vad parerea istoricilor sau intelectualilor daca politicienii si juristii nu sunt in stare sa rezolve aceste conflicte cu iz medieval.Un lucru mi se pare clar.La data nationalizarii,Romania avea o populatie de aproximativ 16 milioane de locuitori.Populatia Romaniei de azi a depasit 20 de milioane.Structura sociala s-a schimbat in mod natural,istoric.S-ar fi schimbat si daca nu ar fi existat perioada comunista.Nu este corect sa nedreptatesti 4 milioane de cetateni romani,si mostenitorii celor 16 milioane de la dada nationalizarii numai de dragul "boierilor".Cei care s-au nascut dupa data nationalizarii in Romania nu au nicio vina ca s-au nascut aici,intr-o tara inapoiata,in tara proprietarilor,in tara "boierilor".Ceva asemanator se poate discuta si cu "averile manastiresti" de azi.Reformele domnitorului A I Cuza nu au existat.Asta este parerea mea.