Primăria Agigea va construi un after school pentru copiii sărmani

Primăria Agigea are în plan, în acest an, proiecte mărețe, care se leagă, în principal, de copiii Școlii „Ion Borcea” din localitate. Edilul comunei, Cristian Cârjaliu, dorește ca cei mici, cu diverse probleme sau situații nefavorabile acasă, să poată studia în condiții excelente, să învețe să lucreze pe calculator și să interacționeze cu cei de vârsta lor prin programe speciale, care includ activități practice, interactive, sportive. Finanțarea se va face din diferite programe europene. Este vorba despre un proiect de incluziune socială pentru copiii aflați în situații de risc. „Grupul țintă este format din 150 de copii aflați în aceste situații. Practic, situația de risc este definită în mai multe moduri; ne referim aici la copii abuzați fie emoțional sau fizic, familii monoparentale, părinții plecați la muncă în străinătate și crescuți de bunici, care provin din familii cu un nivel scăzut de educație”, a declarat primarul comunei Agigea. Proiectul își propune să organizeze activități de educație non formală - school after school (în traducere: școală după școală). Este vorba despre zilele de sâmbătă și duminică, când cei mici vor veni la școală și vor avea parte de o altfel de educație: alfabetizare informatizată, adică vor fi învățați să lucreze pe un calculator. În proiect mai este inclusă și școala de vară, care cuprinde activități practice, sportive. Se intenționează ca cei mici să aibă parte și de hrană pe durata proiectului. Proiectul, care se va întinde pe 20 de luni, va fi depus pe 17 martie.