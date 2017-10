Primăria Agigea a organizat a doua ediţie a Festivalului de Dansuri Populare "Mihai Vasile"

Primăria Agigea a organizat a doua ediție a Festivalului de Dansuri Populare "Mihai Vasile"

Aproximativ 250 de persoane au fost prezente, sâmbătă, la Casa de Cultură din localitatea Agigea, unde a avut loc cea de-a doua ediție a Festivalului de Dansuri Populare „Mihai Vasile”, organizat de administrația locală.În cadrul evenimentului, au urcat pe scenă nume mari ale dansului și cântecului popular românesc, printre care Elena Plătică, Sirma Granzulea, preotul Marius Brutaru, Elena Ionescu Cojocaru. Pe parcursul celor trei ore cât a durat spectacolul, toți artiștii au rupt ropote de aplauze, locuitorii comunei Agigea fiind foarte încântați de cântecele interpretate, dar și de tradițiile populare românești.„Ne bucurăm nespus că domnul primar organizează astfel de evenimente educative, care ne învață că tradițiile populare românești nu trebuie uitate. Am fost prezentă și anul trecut și voi veni în fiecare an în care se va organiza”, a spus una dintre localnice.Prezent la eveniment, edilul șef al comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a declarat că este foarte mulțumit, deoarece, începând de anul trecut, în Agigea există un loc unde oamenii pot participa la diverse acțiuni educative, el referindu-se la Casa de Cultură din localitate, care a fost inaugurată în 2012.„Oamenii sunt interesați de evenimente culturale. Este a doua ediție a acestui festival și sper ca de la an la an să fie și mai bine organizat. Costurile totale ale evenimentului nu au fost foarte mari, aproximativ 10.000 de lei, deoarece sunt și sponsori care ne-au susținut în această acțiune”, a declarat primarul Cristian Cîrjaliu.Festivalul de dans popular Dobrogean „Mihai Vasile” din Agigea poartă numele coregrafului Mihai Vasile, ca semn de omagiu adus celor peste 50 de ani de activitate ai maestrului. El a îndrumat multe generații în tainele dansului popular românesc, în momentul de față, acesta fiind pensionar.„Este o mare onoare pentru mine să văd că un lăcaș de cultură cum este Casa de Cultură din Agigea, dar și un festival îmi poartă numele. Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți la eveniment și îmi doresc să ne vedem cu bine și la anul”, a spus Mihai Vasile.