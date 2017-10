Primăria a secretizat proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Constanţa

Primăria a secretizat proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Constanța

În ciuda faptului că legea obligă la transparență, administrația locală constănțeană pare să nu fi auzit de acest lucru. Deciziile, care teoretic vizează interesul constănțeanului, sunt luate departe de ochii muritorului de rând, reprezentanții administrației locale refuzând, în continuare, să colaboreze sub orice formă cu cetățenii și cu presa. Consiliul Local Constanța se întrunește mâine în ședință ordinară. Pe ordinea de zi erau, până ieri, 41 de proiecte de hotărâri. Printre ele, așa cum am menționat și ieri, se regăsește și proiectul privind adoptarea bugetului municipiului Constanța pe anul 2009. Un capitol sensibil, dintotdeauna, pentru administrația locală care refuză, de ani buni, cu o consecvență diabolică, să spună deschis cum se folosesc banii publici la malul mării. Slujbașii din subordinea edilului Mazăre nu dau dovadă de prea mare flexibilitate nici în ceea ce privește alte informații de interes public. De la Ana la Caiafa… Nu mai departe de ieri, când pentru a ajunge la proiectele de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința de mâine, ne-am lovit de ridicat din umeri și telefoane care sună în zadar, fără a se sinchisi cineva să răspundă la ele. De menționat că proiectele, care vor fi votate de aleșii locali într-o ședință publică, sunt și ele PUBLICE, în consecință orice constănțean are dreptul să știe ce se va discuta mâine în consiliul local și ce decizii se vor lua. Și asta pentru că, deciziile îl privesc direct, pe el. Odiseea de ieri a pornit de la purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Liviu Tramudana, care, ca de atâtea alte dăți, a dat din colț în colț când a auzit că îi solicităm sprijinul în a intra în posesia proiectelor de hotărâri, propuse pentru ședința de mâine. A cerut un răgaz să se adreseze și el, mai departe, secretarei municipiului, Marcela Enache. În paralel am apelat și la viceprimarul Decebal Făgădău, care, surprinzător, și-a dat acordul foarte repede pe solicitarea noastră, promițând că îi va comunica purtătorului de cuvânt al instituției să ne faciliteze accesul la informațiile cerute. Surpriză, însă! Potrivit propriilor declarații, Tramudana s-a împiedicat, însă, în a da curs solicitării noastre, de refuzul categoric al Marcelei Enache. Așa cum i se sugerase și lui, Tramudana ne-a trimis la site-ul primăriei, de unde putem lua titlurile proiectelor, care, în opinia subalternilor lui Mazăre, sunt suficiente, atât pentru noi, cât și tuturor constănțenilor, până joi. „Marcela a zis că vă dă proiectele joi, la ședință”, a încercat o negociere telefonică purtătorul de vorbe al primăriei, susținând chiar că reprezentanții administrației locale nu au nicio obligație să facă publice proiectele de hotărâri înainte de ședințe (?!). În timpul convorbirii, Tramudana nu a uitat să îl scuze pe viceprimarul Făgădău sub pretextul că nu mai poate fi contactat pe motiv că se află în birou la primar. Într-o ședință! Așa cum ne-a obișnuit, alternativa lui Făgădău, viceprimarul Gabi Stan, nu a binevoit să răspundă, nici ieri, la telefon, deci nicio șansă să primim o mână de ajutor. Dezinteres… Revenind la esența căutării și anume proiectele de hotărâri, trebuie menționat că acestea sunt niște necunoscute și pentru cei mai mulți dintre aleșii locali. Prea puțini dintre cei care își vor da mâine votul pe banii noștri vor ști și ce votează, ținând cont că mulți dintre ei nici nu se întorseseră, ieri, din vacanța de Paști și nu se grăbeau să intre în posesia materialelor de ședință. Am mai identificat și o categorie de consilieri care, deși intraseră în posesia materialelor, se întrebau ce conțin acestea de trezesc așa mare interes (?!). Singurii care sunt, cu siguranță conștienți, de importanța deciziilor ce se iau în ședințele de consiliu local sunt, fără îndoială, angajații din Primăria Constanța, cei care fac eforturi însemnate, însă, să secretizeze informațiile de interes public.