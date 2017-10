Primari din judeţul Constanţa, împotriva referendumului

6

Solutie eficienta

Dragi constanteni, va rog sa mergeti la vot si sa votati "DA", pentru regionalizare. Constanta va fi capitala, nu ascultati minciunile si diversiunile vomitate pe sticla in ultima perioada de oportunistii cocotati in scaune inalte. Vom avea o regiune sau mega-judet extrem puternic: zona agricola propice (Buzau + Constanta + Braila), turism (litoral, delta, munte, balneo), industrie (galati cu sidex, santierele navale ... speram sa mai fie altele centre industriale in viitor), infrastructura si transporturi (porturi, dunarea de jos, a2, canalul) , istorie ... Ar mai fi si altele, nu imi vin acum repede in minte. Deci - ne-ar fi bine; cred ca am avea resurse fantastice sa prosperam rapid ca regiune. Totul este sa se vrea acest lucru. Cine nu vrea? Cui ii este frica? Pai raspunsul e simplu: nu vor cei carora li se surpa pamantul de sub picioare. Cei care isi pierd scaunul ... Porcusorul sef & Co.