Primari constănţeni uitaţi de Dumnezeu în funcţie

Primari constănțeni uitați de Dumnezeu în funcție

Pregătirile pentru alegerile locale de anul viitor ocupă cel mai mult timp liderilor politici. Se fac sondaje, se caută candidați, se stabilesc deja persoanele care vor intra în lupta pentru ocuparea scaunelor de primari. Cu toate acestea, există localități unde mai marii gospodari nu-și fac absolut deloc probleme pentru viitoarele alegeri. Este și cazul acelora care ocupă birourile de primari de la începutul democrației din România.La nivelul județului Constanța există doi edili care se află la al cincilea mandat de primar. Unul este primar de oraș, altul de comună. Unul dorește în continuare să candideze, altul pune condiții serioase pentru a nu-și dezamăgi electoratul.Primarul orașului Negru Vodă, Ion Nicolin, a câștigat primul mandat de primar în anul 1992. Timpul a trecut, însă el a fost ales consecutiv până în zilele noastre. În momentul de față, se află la al cincilea mandat. Ultimul a fost câștigat la alegerile din anul 2008. Atunci, Ion Nicolin a obținut în primul tur de scrutin 44.80% din voturi, în timp ce contracandidatul său, democrat-liberalul Petre Urziceanu a luat 39.87%. În turul doi, Nicolin a câștigat detașat cu 60.30%. Întrebat dacă dorește să mai candideze și la anul, Ion Nicolin nu a stat pe gânduri și a răspuns afirmativ fără nicio ezitare. „Bineînțeles că voi candida, trebuie să continui proiectele înce-pute”, a spus edilul, care se afla în Bulgaria la o întâlnire ce viza un proiect pentru localitatea Negru Vodă. Cel de-al doilea primar din județul Constanța fruntaș la mandate este edilul comunei Independența, Cristea Gâscan. „Aș putea spune că prima dată am fost primar din data de 23 decembrie 1989 și până în anul 1992. Am fost reales la alegerile din 1992 și am stat tot mandatul până în anul 1996. La alegerile din 1996, am pierdut la o diferență de 17 voturi. Am fost ales viceprimar, însă mi-am dat demisia și am stat deoparte. Am revenit în 2000 și de atunci sunt tot aici”, spune edilul din Independența. Cu toate acestea, nu este hotărât dacă va mai candida la anul și se condiționează singur de realizarea unor proiecte importante pentru locuitorii comunei.„Voi mai candida și în 2012, cu o singură condiție: să reușesc să realizez două proiecte mari. Unul este în valoare de un milion de euro și face referire la satul Tufani, unde nu există apă și canalizare. Cel de-al doilea proiect include alimentarea cu apă în satul Fântâna Mare, a cărui valoare este de jumătate de milion de euro. Ar mai fi fost un proiect tot de jumătate de milion de euro care vizează construirea unei grădinițe, pentru că, în Independența nu există așa ceva, este una improvizată, dar acesta aș putea spune că este deja început pentru că, deja, suntem în procedură de ofertare”, spune Cristea Gâscan. El a mai precizat că, dacă nu reușește cu aceste două mari proiecte, nu va mai candida pentru că nu dorește să ducă oamenii din comună cu vorba și să nu facă nimic din ceea ce a promis. Și la „categoria” primari cu patru mandate, județul Constanța are tot doi primari în funcțiune. Unul ar fi edilul localității Istria, liberalul Ioan Herdean, celălalt, primarul localității Costinești, democrat-liberalul Traian Cristea. Deși sunt primari cu ștate vechi, amândoi sunt încă nehotărâți dacă mai atacă un nou mandat la viitoarele alegeri. „Mi-ajunge! Sunt la al patrulea mandat de primar și trebuie să mai vină și alții. Eu nu vreau să mai candidez la anul, dar cine știe dacă mă vor lăsa alții să nu mai candidez?”, spune Ioan Herdean.De aceeași părere este și democrat-liberalul Traian Cristea, primarul localității Costinești, care a câștigat toate cele patru mandate din primul tur de scrutin. „Vom vedea. Nu știu dacă mai candidez. Lăsăm lumea să se pregătească, să fie cât mai mulți candidați”, a declarat Cristea.