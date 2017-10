Primari care nu îşi lasă socotelile neîncheiate

Primari care nu își lasă socotelile neîncheiate

Chiar dacă există posibilitatea ca anul 2011 să fie ultimul la primăriile comunelor Dumbrăveni și Seimeni, primarii de aici își continuă treburile începute în anii precedenți și au în vedere proiecte noi. Aceștia vor demara proiecte în limita fondurilor disponibile, ce țin de infrastructură, reabilitarea sau ridicarea unor clă-diri noi chiar dacă asta înseamnă „să pună bani din buzunar”. Cămin Cultural la Dumbrăveni Primarul comunei constănțene Dumbrăveni, Gheorghe Cenușă și-a propus ca până la terminarea mandatului să finalizeze proiectul privind căminul cultural. Întrebat care va fi sursa de finanțare pentru ridicarea clădirii, el declară că pentru acest proiect se vor lua bani de la bugetul local deoarece din altă parte nu prea ar avea de unde. Se pare, totuși, că acești bani nu vor fi suficienți, primarul spunând că speră să mai strângă ceva pe parcursul anului. „Fonduri? De unde? Din buzunar, de la bugetul local, dar nu prea ne ajung. Să vedem ce mai reușim să strângem anul acesta din taxe, din impozite. Alte proiecte nu ne mai permitem. Oricum, sperăm să îl rezolvăm pe ăsta. Sper să zboare de pe listă până la sfârșitul mandatului”, afirmă Cenușă. Primarul a amintit și despre un studiu de fezabilitate în vederea unor lucrări de alimentare cu apă ce a fost aprobat deja, dar pentru care, după cum este normal într-o țară precum România, nu există bani. „Proiectul acesta a fost aprobat deja, dar nu sunt bani. Totuși, raportat la comuna Dumbrăveni este o realizare destul de mare dacă reușim să facem proiectul pentru căminul cultural.” Seimeni, opt kilometri de drumuri și canalizare La început de an, și primarul din Seimeni a depus un proiect pentru comuna sa. În cursul săptămânii trecute, primarul Lucian Blaj a depus un studiu de analiză pentru opt kilometri de drumuri și de cana-lizare prin măsura 3.2.2., măsură ce vizează, în mod direct, renova-rea și dezvoltarea zonelor rurale. „Este un proiect pe care îl avem din 2009 și pe care l-am depus săptămâna trecută. Sper să obținem aprobarea. Am înțeles că a primit deja 65 de puncte.” De asemenea, tot printr-o hotărâre din 2009, primarul are în vedere un studiu pentru realizarea unei baze sportive și alte proiecte de infrastructură care vor fi stabilite în momentul în care „va veni bugetul”. „Pentru restul de proiecte vom vedea după ce va veni bugetul. Vom vedea în funcție de câți bani vor fi și vom încerca să îi repartizăm, în special la drumuri că avem drumuri rele în Seimeni.”, a afirmat primarul.