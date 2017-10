Primar pentru Constanţa? PNL mai caută

Primar pentru Constanța? PNL mai caută

Documentele certifică negru pe alb că fuziunea dintre PNL și PDL s-a încheiat cu succes. Și-au dat mâna unii cu alții, s-au pupat și s-au asigurat că vor fi egali în drepturi și-n simțiri, în funcții și-n candidaturi. În realitate, fuziunea s-a făcut într-un singur sens. PNL a înfulecat cu tot cu fulgi PDL-ul, iar acum, când se apropie vremea alegerilor, îl dejectează fără nici cea mai mică remușcare. Vechii liberali sunt mai puternici ca niciodată și sub mantia galbenă a partidului istoric au început înăbușirea oricărei mișcări de rezistență pedelistă. Luptele intestinale s-au rezumat la simple execuții. Nu mai are cine să-i apere, cine să-i reprezinte cu adevărat. Blaga e inexistent, mai mult o umbră care amintește din când în când, pe la diferite prezidii, că acolo a mai fost cândva un partid. Predoiu este singurul care mai are voce, visând că într-o bună zi va fi premier.Această situație, dacă nu chiar și mai nuanțată, se regăsește și la Constanța. Cu un copreședinte Gigi Chiru, suspendat din funcție din cauza unei condamnări și un substitutiv Sorina Tușa, fără forță și experiență, liberalii lui Dragomir și Hașotti domină autoritar un partid ce s-ar fi vrut bicefal. Pedeliștii simt asta, știu că au fost încălecați și că ei nu mai contează în ecuația partidului. Sunt deja virgule la un număr cu două cifre, sub procentele căruia liberalii vor să câștige județul și municipiul Constanța.Răbufnirea de zilele trecute a Sorinei Tușa pare mai degrabă un strigăt de ajutor al taberei pedeliste, care nu mai are aer. Se fac liste de candidați, sondaje de opinie, se trasează ordine și indicații pentru pregătirea viitoarei campanii electorale, iar pedeliștii sunt chemați doar să ia la cunoștință. Nevoia de reacție și de rezistență duce instinctual la dorința de înghețare a acțiunilor partidului, un fel de: „nu vă grăbiți, așteptați-ne să ne trezim și noi!”.Din păcate, PNL trebuie să se grăbească dacă vrea să spere la ceva în urma alegerilor locale de la anul. Se știe că îi lipsesc candidații de forță, cu notorietate, cu puterea de a penetra fortăreața în mijlocul căreia PSD și-a mumificat electoratul constănțean. Orice săptămână care trece este în dezavantajul liberalilor, iar aceia care speră la un scenariu surpriză gen Iohannis s-ar putea să aibă o imensă dezamăgire. Se joacă într-un singur tur (și Iohannis ar fi pierdut președinția în asemenea situație), iar un candidat scăldat în anonimat poate cântări la fel de greu ca o piatră funerară.Cu toate acestea, liberalii ezită să iasă cu nume, cu oameni cărora să le oferă spațiul și oportunitatea de a deveni cunoscuți. Catapulta politică nu este suficient de puternică în confruntările locale pentru a arunca în mijlocul cetățenilor candidați fără personalitate și notorietate. Ștampila liberală nu va răzbate de sub haina omului decât dacă acesta va ști și va avea timp să-și asume rolul și să părăsească turnul de fildeș al partidului pentru freamătul real al străzii. Candidați plimbați în ajun ca sfintele moaște prin piețe și fabrici, spoiți pe la televiziuni și ziare cu o lună înainte de alegeri nu mai pot convinge. Credibilitatea se câștigă în timp și nu doar prin vorbe. Așadar, dacă liberalilor le mai trebuie ceva acum, pe lângă candidatul oficial bineînțeles, acesta este timpul. Timp pentru a construi un proiect și o echipă în jurul unui om puternic.Aripa pedelistă din PNL Constanța știe acest lucru, însă cadrele se derulează irațional pentru o echipă care simte că este pe cale să-și joace, oficial, ieșirea din linia întâi a partidului.