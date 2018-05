Prima reacție a lui Traian Băsescu după ce Elena Udrea a anunțat că a cerut azil politic în Costa Rica

Sâmbătă, 14 Aprilie 2018

Traian Băsescu a comentat cererea de azil politic a Elenei Udrea în Costa Rica.Fostul președinte al României spune că orice persoană care se simte amenințată sau hăituită are dreptul să se apere prin toate mijloacele de care dispune."Un om care simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele, un om care simte și, mai ales, care știe că nu are parte de o judecată corectă, are dreptul să se apere prin toate mijloacele", a afirmat, vineri seară, Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică la un post TV.Întrebat dacă are încredere în judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), Traian Băsescu a spus: "După ce am văzut că este introdus Ionuț Matei în complet și înlocuită singura judecătoare care a spus că acest inculpat, Elena Udrea, are dreptul la o expertiză independentă. A fost înlocuită imediat cu un executant. Cred că orice om are dreptul la un proces corect."Elena Udrea a confirmat, vineri, în direct la Antena 3, că are statutul de refugiat. Ea a anunțat că a primit acest statut din 21 martie.„Magistrații sunt pe varianta „nu” orice este legat de Elena Udrea pentru că culoarul este creat, ordinul este dat și au un singur scop finalizarea. Da, am acest statut, legislația din Costa Rica prevede ca acest statut se dă în doi pași: la momentul solicitării primești un astfel de statut provizoriu pe un an de zile, urmând ca apoi să îl primesc definitiv. Am solicitat acest statut în luna februarie, am fost audiată în martie. Am primit acest statut provizoriu pe 21 martie. (...)Una din opbligații este de a nu părăsi Costa Rica. Țara asta și-a asumat protecția în ceea ce mă privește.Eu nu am vrut să invoc acest statut, pentru că aveam o mulțime de alte probe pe care le puteam administra în acest dosar (...) Motivația pe care eu am oferit-o, am probat-o în fața autorităților din Costa Rica fiind abuzurile care se petrec în România, atât la modul general, o grupare care folosește justiția pentru a-și elimina adversarii, am arătat cazuri concrete, oameni care au fost condamnați doar pentru că au fost adversarii acestui sistem, am arătat cum judecătorii sunt numiți în funcție la solocitarea generalilor SRI. Dar și cazul meu particular: de ce eu afirm că în România îmi sunt încălcate drepturile”, a declarat Elena Udrea în emisiunea Esențial.Fostul ministru a mai ținut să precizeze că se poate întoarce oricând în România, dar și că nu are nicio proprietate în Costa Rica.