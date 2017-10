Prima reacție a lui Ion Iliescu după moartea lui Corneliu Vadim Tudor

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Corneliu Vadim Tudor a murit luni seară, iar fostul președinte Ion Iliescu a reacționat cu o postare pe blog."Am aflat cu surprindere si cu tristețe vestea încetării premature din viață a celui care a fost poetul și omul de cultură Corneliu Vadim Tudor, președintele Partidului România Mare. A fost una dintre personalitățile publice care au marcat ultimii 25 de ani, cu bune și cu mai puțin bune. Și-a urmărit consecvent proiectul lui politic, chiar și atunci când, din dorința de a se face înțeles, mesajul lui naționalist era exagerat. Și-a iubit cu ardoare țara, cum puțini pot s-o facă.A slujit România, sprijinind consensul național atunci când au fost puse în discuție subiecte esențiale, precum integrarea în Uniunea Europeană și aderarea la NATO. Corneliu Vadim Tudor si Partidul Romania Mare au facut parte , la inceputul anilor ’90 din coalitia guvernamentala alaturi de FDSN . In anul 2000, precum se stie ne-am aflat in competitie directa in timpul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei, intrand impreuna in faza finala. Un om complex, care nu poate fi judecat superficial. Prin tot ceea ce a făcut, și-a găsit locul în istoria României post-decembriste.Transmit sincerele mele condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și colaboratorilor săi politici. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris Ion Iliescu, potrivit realitatea.net