"Prezenţa trupelor americane în Dobrogea, garant pentru pace"

Senatorul Gigi Chiru:

"Prezența trupelor americane în Dobrogea, garant pentru pace"

Senatorul constănțean Gigi Chiru de la PNL a susținut în Parlament o declarație politică denumită „Prezența trupelor americane în Dobrogea este garant pentru pace în România”. Printre altele, parlamentarul de la malul mării a spus că România a devenit un pol de importanță geopolitică și geostrategică, iar asta ar trebui să ne ofere liniște și siguranță. În plus, acesta a adăugat că securitatea și stabilitatea în zonă sunt extrem de importante, iar rolul țării noastre este unul foarte mare.De asemenea, el a subliniat faptul că prezența armatei americane în Dobrogea și în alte baze din România este un semn al importanței țării noastre pentru păstrarea păcii în regiune.„Ca țară membră NATO, România are un rol important, iar implicarea Statelor Unite ale Americii dovedește acest fapt. Din păcate, există voci contra, ale unor oameni care nu înțeleg de ce bazele americane din România sunt importante. Mai mult decât atât, sunt mulți care nu înțeleg că prezența militarilor SUA în țara noastră nu exclude o bună colaborare cu statele vecine. Astăzi, România este, mai mult ca oricând, o țară sigură, iar liniștea câștigată va trebui păstrată prin promovarea păcii și a rezolvării pașnice a conflictelor din zonă”, a spus senatorul Chiru în fața colegilor săi parlamentari.El a mai adăugat că prezența trupelor americane în Dobrogea ne dă posibilitatea unui dialog echilibrat și a siguranței anilor ce vor urmași nu înseamnă militarizarea țării noastre sau ocuparea ei, ci reprezintă garantarea păcii și a stabilității în regiune.„Rolul nostru, ca politicieni, ca parlamentari, este de a promova ideea de pace, de colaborare și susținerea ideii de rezolvare pașnică a conflic-telor. România nu a dus vreodată lupte de cucerire, noi am luptat mereu pentru pace în țara noastră, iar acum trebuie să promovăm pacea nu prin războaie, ci printr-o politică echilibrată, a păcii. Menirea noastră este să promovăm pacea ca o valoare de bază pentru generațiile viitoare. Rolul nostru este să le oferim copiilor noștri o Românie liberă, lipsită de conflicte, într-o zonă în care să domnească liniștea și colaborarea inter-statală”, a mai susținut senatorul constănțean Gigi Chiru.