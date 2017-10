Micula (MAE)

"Prezența NATO în regiunea Mării Negre trebuie să fie una solidă"

Secretarul de stat în MAE Alexandru Victor Micula a afirmat astăzi că prezența NATO trebuie să fie una solidă, bazată pe o viziune pe termen lung și integrată cu alte eforturi aliate relevante, în scopul întăririi apărării și descurajării pe întreg flancul estic".Potrivit unui comunicat al MAE, secretarul de stat Alexandru Victor Micula a participat luni, la deschiderea programului "Security in the Black Sea Region: Shared Challenges, Sustainable Future (SBSR)", organizat sub patronajul președintelui României de către Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul", în parteneriat cu Harvard University și Universitatea Națională de Informații a Statelor Unite ale Americii.Micula a arătat că o continuare a actualelor tendințe de adâncire a liniilor de demarcație în Marea Neagră între societățile democratice și regimurile autoritare, de accentuare a militarizării regiunii, de erodare a suveranității naționale și multiplicare a traficului ilegal de ființe umane, droguri și arme nu poate conduce decât la "afectarea serioasă a securității și a stabilității continentului european, dar și a intereselor transatlantice". Oficialul MAE a făcut apel la o acțiune concertată a comunității euro-atlantice în direcția consolidării propriei securități, dar și pentru sporirea rezilienței vecinilor estici, precizează comunicatul.De asemenea, este importantă "sprijinirea activă a partenerilor din regiunea Mării Negre — R. Moldova, Ucraina și Georgia, cu accent pe dezvoltarea capacităților naționale de apărare, ca o investiție pe care o facem pentru prevenirea deteriorării situației regionale de securitate", consideră Micula.