Preţul gigacaloriei, REDUS pentru TOŢI CONSTĂNŢENII

Acum am ajuns acasa si am citit acest articol halucinant. Si nu ma pot abtine sa nu comentez. Cum adica "Aleșii constănțeni au fost convocați astăzi, la o ședință de Consiliu Local Municipal" ? Adica sa intelegem ca (virgula) Consilul municipal produce pacura sau carbuni? Pe ce baza se face aceasta reducere? In afara de domnul "Zoro", care scrie frecvent, vad si alti domni care scriu la obiect. Cine este acest Consiliu Municipal? Pai din partea puterii: Decebal Făgădău, Gabriel Stan, Valentin Pîrvulescu, Carmen Onciu, Ana Marcu, Felix Stroe, George Papari, Răducu Popescu, Ion Virgil Lixandru, Costin Răsăuțeanu, Denis Ali, Mircea Dobre, Temur Ibraim, Bogdan Radu, Daniel Georgescu, Marioara Cojoc, Valentin Ciorbea. Gasim aici pe primii doi, mazaristi sadea, si mai jos gasim pe pretiosul Mircea Dobre. Cine este Mircea Dobre? Pai dati un click pe linkul : http://www.sursazilei.ro/deputatul-psd-mircea-titus-dobre-face-afaceri-de-17-milioane-euro-cu-cj-constanta/ si veti afla din articolul in cauza, ce si cum. N-are rost sa va explic eu. Mai gasim in aceasta "lista a lui Schindler" pe Felix Stroe, care este nimeni altul decat directorul-raja. Si cu asta basta. Mai doriti ceva sa aflati? Ca o concluzie, totul e o fumigena electorala. Mai tarziu se vor mari alte taxe si impozite locale pentru a compensa aceste pomeni. Nu credeti? Rabdare si tutun. O sa vedeti ca exact asa va fi. Noapte buna!!!!!