Preţul gigacaloriei, "îngheţat" la Constanţa. Cât vor plăti locuitorii

Singura solutie -debransarea

Zilele trecute, cand a fost ger, am avut o surpriza foarte mare sa constat ca am importat 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, in varf de consum, la un pret sub cel de productie interna, fata de 530 de dolari pe mia de metri cubi, cat plateam pe vremuri". a declarat, Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii si servicii din Camera Deputatilor. Gazele rusesti au un pret care tine cont de cotatiile petroliere, iar, cum cotatiile barilului s-au prabusit, si pretul gazelor pe pietele internationale a fost in picaj. Daca preturile scad de ce creste pretul gigacaloriei.Exista o explicatie -salarile baronilor si "tehnocratilor" din distributie energie termica .De ce nu ne spuneti ce salarii au directorii cet.radet,raja etc.De ce ONG-urile sau fel de fel asociatii nu apara cetatenii de abuzul celor care au monopolul in domeniu.Trebuie dati in judecata iar cetatenii ar trebui sa plece de la aceasta societate falimentara care jupoaie Primaria si cetatenii de o gramada de bani.