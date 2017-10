Preţul gigacaloriei creşte retroactiv. Cât vor plăti constănţenii pentru apa caldă

3

Absurdul in cifre.S-a amanat Apocalipsa

1)-La mai putin de doua luni de la castigarea mandatului de primar,Fagadau si-a adus adus aminte ca pretul caldurii trebuie majorat.Fagadau nu stia amanuntul asta in timpul campaniei electorale.Curios lucru.Asta ca sa va faceti o parere despre Fagadau(fiul lui Mazare).Feriti-va de el ca este un sarlatan ascuns.2)-Pentru familia mea,necesarul de apa calda exprimat in lei a fost de 100 lei/luna la RADET.Pe butelia de aragaz mai cheltuiam cam 70 lei/luna.Sa retinem suma de 100 lei+70 lei=170 lei/luna.Luna asta am platit la gaze 45 lei,cheltuieli care cuprind incalzirea apei la baie plus bucatarie(butelia).Socotiti de cate ori intra 45 lei in 170 lei.Socotiti de cate ori trebuie sa se scumpeasca gazele ca sa-i egaleze pe nenorocitii astia de la RADET-aproape de 4 ori .Numai asa va dati seama de dimensiunea ineficientei,a furturilor,a incapacitatii manageriale de la RADET-CET-Primarie.3)-Incalzirea apartamentului meu+apa calda+intretinerea a ajuns la 900-1000 lei/luna cand eram racordat la RADET.Comparati 900 lei cu o retributie medie de 1800 lei sau cu 1500 lei limita subventiei la incalzire.Este absurd sa cheltuiesti 0.5 salarii numai pe apa calda si intretinere.4)-Am retinut o cifra care intamplator a ajuns la public.In vremurile lui de glorie Mazare(taticul lui Fagadau) subventiona cam 70.000 de locuinte/familii la o populatie a orasului de 280.000 de locuitori.Daca o familie are in medie doua persoane inseamna ca 140.000 de locuitori au primit subventii din bani publici.Asta inseamna ca doi locuitori din trei sunt "sarmani".Bine,dar ce ne facem ca orasul este plin de autoturisme,de malluri si vile.Pentru cine se ridica apartamentele de lux ?.Consilierii locali din Constanța s-au reunit, vineri ca sa amane Apocalipsa.Ei nu au curajul sau nu se pricep sa ia taurul de coarne."Sa li se deie bani la RADET" au votat desteptii astia.Baietii au ajuns la o intelegere:TOT ORASUL PLATESTE.SA PLATEASCA SI NĂPOTII.Un monstru economic,un aspirator de bani publici este platit de populatie numai ca sa se mentina politrucii la putere.Cand magareata care se numeste RADET va pica cu curu pe Fagadau si cu o copita pe o parte din populatie atunci sa vezi vaicareli pe strada.Pacat ca prostia politrucilor nu doare.Pacat ca la 27 de ani de la revolutie Socialismul stiintific mai naste monstri economici.Am ales idioti la conducere,am ales analfabeti, am ales social-democratie.Avem ce ne-am dorit.