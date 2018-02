Presiune pe Iohannis! Îi va face jocurile lui Daddy sau va risca chiar suspendarea?

Dacă, până acum, s-a „jucat” de-a bacalaureatul și facultatea, Iohannis se pregătește să-și dea doctoratul. E o încercare foarte grea, atât pentru el, cât mai ales pentru societatea românească.Sunt convins că ați ghicit, dragi cititori, semnificația cuvintelor de mai sus. Subiectele Grindeanu, Tudose, țopăiala fiscală și chiar Dăncilă sunt minore față de cel al zilei. În plin asalt asupra justiției al unei găști de penali, pe care chiar așa a catalogat-o, președintele are de luat o decizie foarte importantă: aceea de a accepta sau nu cererea de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Prestația lui Tudorel Toader a urmărit-o, aseară, o țară întreagă. Într-un discurs de aproape o oră și jumătate ce ne-a amintit de limbajul de lemn al comunismului, ministrul Justiției a cerut revocarea Codruței, invocând 20 de capete de acuze într-un raport pe care, cel puțin până la această oră, nu l-a văzut nimeni.Toader s-a aliniat cerinței partidului - e limpede că n-a acționat de capul său! -, un partid plin de penali dispuși să facă orice pentru a scăpa de pușcărie. TT joacă la rându-i o carte mare, poate chiar cariera, dar miza e uriașă și în „imperiul roșu” ordinele se execută fără crâcnire. Altfel - out în secunda doi!Unde se mută acum mingea? În terenul lui Iohannis. Oare cum va acționa acesta?Președintele României anunțase, nu cu mult timp în urmă, când a început asaltul final asupra DNA, că este foarte mulțumit de activitatea direcției anticorupție și că o susține pe Kovesi. Același mesaj l-a transmis și aseară, la scurt timp după monologul lui TT de la televizor. Dar și-l va menține oare și după ce va consulta misteriosul raport?Iată ce variante ale Iohannis.. În fapt, stă în puterea președintelui de a „radia” procurorul șef al DNA. Presiunea străzii va fi tot mai mare, media internațională, organismele internaționale (vezi avertismentul fără precedent al Comisiei Europene), ambasadele internaționale au tras semnale de alarmă vizavi de atacul asupra justiției, dar cel mai important lucru pentru Iohannis ar fi revenirea în forță pe eșichierul politic. Președintele și-a pierdut mulți susținători după ce a acceptat-o surprinzător de rapid și necondiționat pe Viorica Vasilica drept premier, iar decizia de a o menține pe Kovesi la cârma DNA ar arăta poporului că nu a ieșit din joc.În acest caz, cel mai probabil, PSD și ALDE, care dețin majoritatea parlamentară, vor declanșa procedura de suspendare a președintelui. Tăriceanu va prelua hățurile (chit că pentru 2-3 luni, precum Crinuț cel dispărut) și va desăvârși opera de artă a lui Daddy, a lui Ghiță, a Varanului și a celor pentru care timpul nu mai are răbdare. Clepsidra s-a întors, nisipul se scurge și se întrezărește pușcăria!Dar Iohannis le va sta ca un ghimpe în coastă, având și simpatia poporului.. Lucrurile sunt clare. Ministrul Justiției declanșează procedura, CSM-ul va da un aviz, favorabil sau nu, dar acesta este pur consultativ, „cheia” fiind la Iohannis. E posibil ca în raportul cu pricina să fie elemente tehnice, greu de priceput de popor, care să justifice schimbarea Codruței. În această situație, Iohannis nu va avea ce face și va semna decizia. Pohta ce-a pohtit Daddy. Pentru el însă, ar însemna sfârșitul prematur al carierei politice la nivel înalt.Un personaj care nu are de spus un cuvânt în privința premierului sau a justiției, care nu poate ține piept PSD-ului, nu poate interpreta rolul locomotivei. Să nu uităm că sasul a fost votat de mulți români nu pentru că l-ar fi simpatizat extraordinar, ci pentru că ar fi făcut orice de a scăpa de Victor Viorel. Acel electorat, la care îl mai adăugăm pe cel care a crezut că Iohannis poate fi un Băsescu II, nu cred că îi va mai acorda votul lui Iohannis, catalogându-l drept un președinte slab, de genul lui Emil Constantinescu, cel îngenuncheat de servicii.Dacă Iohannis îi va tăia capul Codruței, își poate lua de pe acum adio de la al doilea mandat de președinte și se poate axa mai mult pe excursiile (diplomatice, bineînțeles) în străinătate.XXXCine ar avea de câștigat de pe urma „radierii” Codruței? Lăsând la o parte gașca de penali (roșii), așa cum a numit-o chiar președintele Iohannis, și mulți dintre opozanți își freacă mâinile de bucurie la gândul că vor scăpa de Kovesi. Sunt și primari și parlamentari liberali pe care-i paște pușcăria, iar însuși marele Băsescu, pe care l-a lovit brusc tăcerea, cred că își râde-n barbă, satisfăcut că scapă de fosta sa creație, care nu-i mai răspundea probabil la comenzi și care-i făcea zile fripte familiei.Dar, știți a cui e bucuria când se schimbă șefii…XXXVom consulta și noi raportul, atunci când va fi dat publicității.Sunt convins, de asemenea, că nici Kovesi nu-i pe deplin „Zeița Dreptății” și că justiția nu începe și nici nu se termină cu șefa DNA. Important este să se respecte litera legii, legea să fie una pentru toată lumea și să nu fie provocate grave dezechilibre ale mecanismelor macro, pe care cu greu o societate și le mai poate restabili.