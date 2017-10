Preşedinţii consiliilor judeţene vor fi aleşi prin vot uninominal

Constantinescu poate „dormi” liniștit

Președinții consiliilor județene vor fi aleși prin vot uninominal

Ştire online publicată Vineri, 14 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat ieri, la Bruxelles, că guvernul va modifica hotărârile privind alegerile locale astfel încât președinții de consilii județene să fie aleși uninominal și a catalogat criticile PSD drept „o furtună într-un pahar cu apă”. „Va trebui să modificăm Hotărârile de Guvern adoptate în ședința de guvern de ieri (miercuri - n.r) în concordanță cu legea care a intrat în vigoare”, a afirmat Tăriceanu. El a precizat că toate criticile PSD sunt „o furtună într-un pahar cu apă”, arătând că executivul trebuia să stabilească data alegerilor locale pentru a nu fi suspectat că dorește să le amâne. „Dacă nu am fi adoptat aceste hotărâri am fi fost puși sub focul criticilor, de ce guvernul nu adoptă hotărârile, iar speculațiile ar fi fost că dorim amânarea alegerilor locale”, a mai spus Tăriceanu. Președinții de Consilii Județene ai PSD au somat ieri guvernul să abroge hotărârile privind organizarea alegerilor locale, acuzând Executivul că, în caz contrar, împiedică alegerea uninominală a șefilor consiliilor județene. Liderul PSD, Mircea Geoană, a solicitat și el, ieri, Executivului să nu blocheze votul uninominal la alegerile pentru desemnarea președinților de consilii județene, în caz contrar, social-democrații urmând să depună o moțiune de cenzură. „Am vorbit cu colegii de la Consiliile Județene și am hotărât să cerem conducerii PSD să depună moțiune de cenzură în cazul în care guvernul nu abrogă hotărârile”, a declarat ieri și președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, care a acuzat cabinetul Tăriceanu că a recurs la un artificiu pentru ca președinții de Consilii Județene să nu fie aleși uninominal. Era vorba de prevederile din legea uninominalului referitoare la alegerea șefilor CJ, care trebuia să intre în vigoare la data începerii procedurilor prevăzute pentru primele alegeri locale, organizate după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. În condițiile în care hotărârile privind organizarea alegerilor locale au fost publicate miercuri în MO, iar legea uninominalului abia joi, se poate considera că procedura prevăzută legal a început, alegerea uninominală a șefilor de CJ putând fi amânată astfel pentru alegerile viitoare. Social democrații avansaseră și propunerea ca alegerile locale să fie amânate pentru 6 iunie.