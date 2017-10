Preşedinţi pentru o zi

Președinți pentru o zi

Ziarul „Cuget Liber” i-a provocat pe liderii comunităților locale la un nou exercițiu de imaginație, îndreptându-le pașii, măcar în gând, spre Cotroceni. Ce ar face dacă ar fi, pentru o zi, președintele României? Răspunsurile lor le puteți citi mai jos. Constantin Bențea (PSD), primarul comunei Bărăganu „Dacă aș fi președinte pentru o zi, mi-aș da demisia. Situația actuală din țară este așa de grea… Și nu aș face asta din lașitate, ci doar din dorința de a găsi altul mai competent pentru salvarea țării. Nu vreau să fac nicio referire la Traian Băsescu. Îl înțeleg și sunt de partea lui. Îl admir că totuși rezistă. Însă, la noi, disciplina este scăpată din mână. Nu avem o politică prin care să fie menținută ordinea și disciplina. Mă uit și la noi și la alții, la vecinii noștri, și, de exemplu, polițiștii sunt depășiți. Nu pot face față numărului mare de hoți. Apoi, nu sunt plătite amenzile. Noi avem de încasat un miliard de amenzi…”. Tudorel Nădrag (PDL), primarul orașului Hârșova „Este o întrebare extrem de dificilă. Este ca și când m-ați întreba dacă aș câștiga 10 milioane de euro ce aș face cu ei. În primul rând, m-aș strădui să arăt acestui popor că trebuie să luăm măsuri de austeritate, iar restructurările ar începe de sus în jos. Trebuie să se vadă acest spirit de sacrificiu de sus în jos. Deci aș găsi o altă modalitate de abordare a crizei economice. Apoi, dacă aș avea timpul necesar, aș repara greșelile pe care România le-a făcut în domeniul privatizărilor. Nu au fost oameni cu icre: au privatizat Electrica, Bancorex și multe altele și le-au dat pe prețuri de nimic”. Dumitru Dedu (PSD), primarul comunei Mircea Vodă „Cui nu i-ar plăcea să fie președintele României? Dar trebuie să vedem dacă avem și capacitățile de a fi președinte. Eu sunt primar. Dar dacă aș fi președinte, aș încerca să îndreptăm corabia pe un făgaș mai bun. Apoi, instituțiile statului trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să asigure posibilitatea cetățeanului de a duce un trai decent. Să fie legile clare. Și să se creeze foarte multe locuri de muncă, să nu mai stea oamenii cu mâna întinsă”. Gheorghe Frigioi (PSD), primarul comunei Crucea „Într-o zi nu aș reuși să fac ceva… M-aș asigura ca toate instituțiile să funcționeze legal. Toată lumea care apare pe la televizor își dă cu părerea, dar niciunul nu invocă legile. Toți spun «după părerea mea» însă niciunul nu spune «conform legii…». Prea multă vorbărie. Însă trebuie să urmăm legea. Personal, nu mi-ar plăcea să fiu președintele României nici măcar pentru o zi. Nu face parte din visurile mele. M-aș mulțumi să pot realiza tot ceea m-am angajat să fac pentru comună”. Ion Oprea (PNL), primarul comunei Săcele (Râde) „Frumoasă întrebare. Trebuie să recunosc… Nu mi-aș dori să fiu președinte într-o situație ca aceasta. Mi-aș dori să fiu președinte dacă ar fi cu totul altfel condițiile. Este greu să răspunzi… într-o zi nu poți face mare lucru. Cred că m-aș orienta spre o schimbare de guvern și spre oamenii simpli pentru a redresa situația lor”. Gheorghe Stelian (PSD), primarul comunei Topraisar „Aș ajunge la un consens cu toată lumea să pornim motoarele. Mie nu mi-ar plăcea să fiu președinte, dar dacă ar fi să ajung, aș face pace cu toată lumea pentru că trebuie să ieșim la liman”. Niculae Dragomir (PSD), primarul comunei Ostrov (Râde) „Nu mi-ar plăcea să fiu președinte nici măcar pentru o zi. Sunt prea multe de făcut și timpul mult prea scurt: o singură zi. Responsabilitatea este extrem de mare și prioritățile sunt foarte multe… Nu pot să mă concentrez pe această idee…”. Gabriel Tătulescu (PSD), primarul comunei Saligny „Aș debloca tot sistemul și tot mecanismul de funcționare al aparatului bugetar și administrativ. Și aș încerca să restabilesc credibilitatea cetățenilor în justiție. Nici mie nu mi-ar plăcea să fiu acum președinte dacă ținem cont de sistemul și justiția românească de la acest moment. Poate doar peste 20 de ani…”. Nicolae Anghel (PDL), primarul comunei Castelu „23 de ore din 24 aș citi legile toate. Nu poți lua decizii oricum. Oamenii așteaptă o decizie responsabilă de la tine. Vă mărturisesc acum că imediat ce am ieșit primar mi-a părut rău că am câștigat. M-am gândit: dacă nu corespund cerințelor oamenilor? Dar m-am pus pe treabă și am vrut să fac ceva pentru ei. În cazul președinției, nu am competențe. Este o funcție la care nici nu pot să clipesc, dar să mă și gândesc…”. Lucian Blaj (PNL), primarul comunei Seimeni „Dacă este numai pentru o zi, nu aș putea face multe. Sincer, nu mi-ar plăcea să fiu președinte. Ceea ce fac acum, fac cu plăcere. Este foarte greu să fii președinte. Și atunci trebuie să îi lăsăm pe cei mai dotați, mai pregătiți și care vor să facă ceva pentru țara asta”.