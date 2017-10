„Preşedintele va avea legea privind reducerea CAS revotată”

Victor Ponta:

„Președintele va avea legea privind reducerea CAS revotată”

Ştire online publicată Duminică, 24 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a declarat răspunzând unei întrebări, că proiectul de lege privind reducerea CAS va primi, luni, vot final la Senat, iar cel mai târziu în 15 septembrie șeful statului va avea legea revotată și nu o va mai putea respinge."Eu nu fac parte din Senat, dar am discutat cu președintele Senatului, cu domnul Tăriceanu. Săptămâna aceasta, Biroul Politic al Senatului, din care fac parte toate partidele, a decis să se finalizeze lucrările în comisiile de specialitate, iar luni se dă votul final la Senat. De la Senat merge la Camera Deputaților, iar după ce votează și Camera Deputaților, președintele României nu mai are voie să respingă proiectul, trebuie să-l promulge, cu excepția situației în care va sesiza Curtea Constituțională, dar, de respins, nu mai poate să-l mai respingă. Luni seară cred că e votat de Senat și pleacă la Camera Deputaților. Nu știu de cât timp are nevoie Camera Deputaților, o săptămână-două probabil, dar, din toate calculele rezultă că, pe 10-15 septembrie cel târziu, președintele va avea legea revotată pe biroul său și nu mai poate, de data aceasta, să o respingă", a spus Ponta, citat de Mediafax.