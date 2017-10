Preşedintele Traian Băsescu susţine necesitatea unui împrumut extern

Președintele Traian Băsescu susține necesitatea unui împrumut extern

Președintele Traian Băsescu s-a adresat, ieri după amiază, Parlamentului, context în care șeful statului a declarat că „România are nevoie de o centură de siguranță, care înseamnă un împrumut extern”. El a declarat, în acest context, că pe fondul crizei economice mondiale și naționale „care poate fi mai lungă și mai adâncă decât putem aprecia acum”, România poate accesa bani de la Uniunea Europeană „cu condiția de a fi în parteneriat cu Fondul Monetar Internațional”. „Este condiție, nu vis!”, a subliniat, din acest punct de vedere, șeful statului. Băsescu a afirmat, de asemenea, că un asemenea împrumut „ne va face mai rezistenți în cazul unei posibile deteriorări a crizei economice”. El a atras atenția, în cadrul aceluiași discurs susținut ieri în fața parlamentarilor, asupra deficitului curent și, totodată, a datoriei sectorului privat, care se ridică la 24 de miliarde de euro. Un punct esențial al discursului președintelui l-a constituit actuala criză economică, iar la acest capitol el a susținut că se impune să acordăm o atenție specială celor mai vulnerabili, în sensul în care, în viziunea sa, „solidaritatea socială e în pericol” dacă efectele crizei vor fi tratate uniform în rândul populației. În același timp, Traian Băsescu a criticat și neutilizarea resurselor financiare disponibile, precizând că la dispoziția țării stau fonduri europene structurale de 9 miliarde de euro pentru care statul plătește anual comisioane de neutilizare în valoare de câteva milioane de euro. „Asta arată ineficiența aparatului birocratic construit pe criterii clientelare”, a explicat, în acest sens, președintele. Mai mult decât atât, la acest capitol, el a susținut și necesitatea restabilirii credibilității României pe plan internațional. Un alt punct al discursului său a atins problema adoptării monedei euro, iar din acest punct de vedere Traian Băsescu a insistat asupra ideii potrivit căreia „criza economică globală nu trebuie să fie un pretext pentru renunțarea la adoptarea monedei euro în 2014”. „Să nu cerem ceea ce știm că nu se poate da”, a fost declarația președintelui în momentul în care s-a referit la modul în care românii ar trebui să se raporteze la criza economică națională. Băsescu este de părere că doar solidaritatea și conștientizarea nevoii de austeritate ar putea să însemne o „șansă pentru România”: „Reforma statului, plus austeritate, plus solidaritate”, și-a încheiat șeful statului discursul susținut, ieri după-amiază, în fața Parlamentului.