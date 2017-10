Preşedintele Traian Băsescu şi-a cumpărat maşină nouă

Președintele Traian Băsescu și-a cumpărat mașină nouă

Ştire online publicată Luni, 25 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Traian Basescu a spus, la lansarea noului model Ford B-MAX, ca vrea sa fie primul roman care cumpara aceasta masina. "Am convingerea ca proiectul va fi un succes si pentru ca nu poti proba altfel decat prin fapte credinta ta, vreau sa va spun ca vreau sa fiu cel care cumpara prima masina produsa la Ford”, a spus presedintele Basescu.El a tinut sa le arate celor prezenti la evenimentul organizat de Ford si documentele prin care a achizitionat masina."Ca sa nu fie niciun dubiu, aceasta e factura pro-forma, acesta este ordinul de plata. Si acum pot sa imi iau masina”, a spus presedintele. El s-a urcat apoi la volanul noii sale masini, de culoare rosie, pe care a testat-o in incinta fabricii.Traian Basescu a fost si primul cumparator al SUV-ului Dacia Duster lansat in 2010.Modelul Ford B-Max este produs exclusiv la fabrica Ford de la Craiova si este disponibil in trei variante de echipare (Ambiente, Trend, Titanium) si trei motorizari pe benzina si doua diesel.Ford estimeaza ca va produce in acest an la Craiova 60.000 de masini B-Max, iar anul viitor 105.000 de unitati, modelul fiind destinat in principal pietelor externe. Pentru a atinge tinta de productie, muncitorii Ford vor lucra in doua schimburi.