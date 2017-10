Preşedintele Traian Băsescu, nemulţumit de salariu

Președintele Traian Băsescu, nemulțumit de salariu

Președintele Traian Băsescu a declarat că și-ar dori să aibă un salariu mai mare de 1.100 euro, în condițiile în care nu are voie să poarte un costum „ros în coate”, că trebuie să aibă permanent „o cămașă albă, o cravată, niște pantofi nescâlciați”. „Trebuie să recunoaștem că medicii sunt foarte prost plătiți, profesorii sunt foarte prost plătiți, funcționarii sunt foarte prost plătiți, militarii. Pe cine vreți să mai trecem pe listă? Președintele e foarte prost plătit, da? Dacă plecăm pe acest criteriu, ce salariu avem, și asta ne justifică proasta activitate, vă pot spune că este un criteriu care nu poate fi acceptat”, a spus Băsescu. El a făcut această declarație referindu-se la motivația financiară a angajaților din sectorul public care se ocupă de absorbția fondurilor europene. „Noi avem salariile pe cât produce țara, nu pe cât am avea nevoie. Și eu aș vrea să am un salariu mai mare de 1.100 de euro pe lună”, a subliniat Băsescu.