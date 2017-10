Preşedintele Traian Băsescu, declaraţie de presă: "Victor Viorel Ponta nu trebuie să ajungă preşedintele României"

Președintele Traian Băsescu, declarație de presă: "Victor Viorel Ponta nu trebuie să ajungă președintele României"

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Conferința este destinată să clarifice poziția mea în raport cu Ponta. Voi face aprecieri personale.În opinia mea, Victor Viorel Ponta s-a lansat în campania prezidențială acoperind, în mod incorect, campania pentru europarlamentare.S-a lansat într-o campanie prezidențială. Bănuiesc că avem toți în minte imaginile din locurile în care se deplasează și întreabă 'Vreți să fiu președintele?'. Comportamentul său nu are nimic în comun cu democrația, mai ales că se suprapune cu o proastă guvernare.Ce face Ponta anul acesta vom vedea în 2-3 ani, la sfârșitul perioadei de utilizare a fondurilor.Comportamentul său mă obligă să-l anunț că dacă nu va lăsa să se defășoare campania euroarlamentară îi voi fi un opozant fără reținere pentru toate operațiunile făcute pentru a-și asigura un avans în capmania prezidențială.Poate că nu campania prezidențială declanșată cu statul furat - asta știe el să facă - dar consider că el nu trebuie să fie președintele României. Ar însemna ca țara să intre într-un regres uriaș.Am obligația să informez românii de ce nu poate fi președinte, de aceea îi adresez public rugămintea să se domolească cu campania prezidențială.În această încercare de a le explica românilr cine e Ponta voi folosi dreptul fundamental, de a vorbi liber. Acest drept, pentru cei care nu știu, e garantat și președintelui României, nu numai premierului.Ca atare, premisa de la care plec este legată de faptele lui de până acum. Plec de la pozițiile publice pe care el, în calitate de premier, le are ori de câte ori un baron local din PSD sau o personalitate a PSD e anchetată pentru fraude sau condamnată. A fost un apărător al acestora și un dușman al justiției.Întotdeauna a apărat pe Mazăre, Duicu, Cozma, pe oricine a fost chemat să ăspundă în fața procurorilor.Fără o clarificare a modului în care Ponta procedează există risculca în cazul în care acest premier va ajunge președinte, România să devină o țară condusă de baroni și pușcăriabili. Acesta ar fi un prim motiv pentru care Victor Ponta e un pericol dacă va ajunge președinte.Un alt motiv e acela că Ponta e dependent de foarte mulți, nu e un om liber. El a fost ales în partidul săiu ca urmare a unor aranjamente cărora le este dator, aranjamente făcute de baroni pentru a-l alege ca președinte al PSD. De aceea, comportamentul său e unul de subordonare față de cei cărora le datorează funcția de președinte PSD.Ponta, ca președinte ar fi extrem de periculos și pentru că e dependent de proprietarii de trusturi media - Ghiță, care și-a făcut averea din contracte cu statul, Voiculescu, turnătotor, un om care e condamnat la un an de închisoare în primă instanță, Mazăre, căruia îi dăm și Portul, Dragnea, cu proces în derulare, Duicu, Cosma sau Constantinescu. Sunt oameni de care soarta lui Ponta depinde.Ponta e un politician corupt. Argumentez cu ordonanța de urgență prin care a dat în administrare 2800 h teren la CJ Brăila. Vă reamintesc încercarea sa disperată de a obține un aviz de la CSAT pe decizia de privatizare de la CFR Marfă.A avut inters ca Gruia Stoica să preia CFR Marfă.Ponta vroia să se acopere pentru rezultatul licitației sub avizul CSAT-ului. Știa și el că Stoica a drenat resursele CFR Marfă ani de zile prin corupție și că nu are bani. Ponta e și laș.N-am primit explicații de ce Ponta a acceptat reducerea datoriei Rompetrol la 200 mil dolari.Un alt element e legat de faptul că a preferat să mărească taxele pe combustibil pentru a crea resursă financiară pe care s-o dirijeze la Dragnea.Consider că e un profund element de corupție faptul că a încercat în marțea neagră să treacă prin Parlament legea grațierii și legea amnistiei. Intrau în obligațiile pe care Ponta le are față de cei corupți, care au intrat deja în vizorul institțiilor statului. Asta e corupție prin legi.Ponta e un om laș și mincinos. Și nu spun că un om politic nu poate greși, iar când sunt evidențe că e altfel, trebuie să recunoască. Eu am făcut-o de câte ori a fost cazul. N-o să vedeți asta la el. Vă aduc aminte disputa avută cu Antonescu legată de marțea neagră, în care Crin spune 'Viorel, ne-am înțeles să trecem legea amnisteie și legea grațierii'. Ponta n-a avut curaj să-și asume înțelegerea, ceea ce l-a făcut pe Crin să nu mai susțină legea amnistiei și grațierii.Vă dau un alt element... Întâmplarea de duminică de la certeze unde s-a urcat pe scenă și a crezut că e într-o sală închisă, cu membrii PSD. Dar acolo erau și oameni liberi. A început să fie fluierat copios. Ce i-a dat prin cap? Vă citez din zicerile lui: 'Vreau să mulțumesc celor prezenți. Președintele nu a putut să vină. M-a rugat să vă salut pe toți'. Aș vrea să pună pubic când a vorbit cu mine și când a primit mandat de la mine să-i salute. Continuă. 'Jud. Satu Mare are nevoie de investiții, dezvoltare.'. Ăsta e un mitoman. E adevărat că în fază inițială i-a păcălit puțin,când și-au dat seama că minte, au fluierat și mai tare. Ce încredere poți avea în asemenea om care folosește orice tertipuri pentru a ieși dintr-o situație.Când s-a dus la mitropolie la Cluj l-a fluierat lumea la intrare. La ieșire a spus că l-au fluierat pe mitropolit. Ăsta e lașul și mincinosul.