Preşedintele suspendat, Traian Băsescu, la mâna românilor

DE CE TREBUIE DEMIS MONSTRUL MAFIOT TRAIAN BASESCU

DE CE TREBUIE DEMIS MONSTRUL MAFIOT TRAIAN BASESCU LA REFERENDUMUL DIN "29 IULIE 2012" SI TRIMIS LA PUSCARIA RAHOVA: A VANDUT INTR-UN MOD MAFIOT FLOTA NATIONALA A ROMANIEI DE 310 NAVE COMERCIALE SI 46 NAVE DE PESCUIT OCEANIC INTRE 1992-2000 SI A LASAT PE DRUMURI PESTE 20000 DE NAVIGATORI SI FAMILIILE ACESTORA = DA A IMPUS CELEBRA ROVINIETA FURAND IN ACEST FEL BANII CELOR CARE PLATEAU TAXA = DA A JEFUIT CONTURILE CFR SI A DAT AFARA ANGAJATII ACESTEI COMPANII NATIONALE = DA A JEFUIT SI A PRODUS DOAR SCANDAL LA PRIMARIA CAPITALEI = DA SI-A DAT SINGUR O CASA IN STR.MIHAILEANEANU DIN CAPITALA = DA A BAGAT ZAZANIE SI A INCAIERAT LA MODUL PRIMITIV TOATE CATEGORIILE SOCIALE,PROFESIONALE,POLITICE DIN ROMANIA DIN POZITIA DE PRESEDINTE AL STATULUI = DA A PRODUS DIFERENDE POLITICE SI DE RESPONSABILITATE JURIDICA CU TOTI PRIM-MINISTRII ROMANIEI = DA A DUS O POLITICA DE REVENIRE A METODELOR FOSTELOR SERVICII DE SECURITATE COMUNISTE IN VIATA PRIVATA A ROMANILOR = DA A DISPUS IN MOD TOTAL ILEGAL SI AUTOCRAT TAIEREA SALARIILOR BUGETARIILOR,PENSIILOR,ALOCATIILOR DE SOMAJ,DE MATERNITATE,A ORICAROR TIPURI DE SPORURI SALARIALE = DA A CERUT PENSIONARILOR SA IASA CAT MAI REPEDE DIN SISTEM PE CALE NATURALA(MOARTE) = DA A INCHIS DIN DISPOZITIA SA EXPRESA PESTE 100 DE SPITALE,PESTE 1000 DE UNITATI SCOLARE,TRIMITAND LA MOARTE SUTE DE SUFERINZI SAU REINSTITUIND IN ROMANIA ANULUI 2012 ANALFABETISMULUI PRIN INCURAJAREA ABSENTEISMULUI SCOLAR = DA A IMPUS CRESTEREA TVA LA 24% = DA A IMPUS UN NOU COD AL MUNCII SI UN NOU COD DE DIALOG SOCIAL DE FACTURA FASCISTOIDA,PRIN ASUMAREA IN PARLAMENT DE CATRE GUVERNUL BOC A ACESTOR LEGI = DA A IMPUS O NOUA LEGE A EDUCATIEI DE FACTURA FASCISTOIDA REDUCAND CADRELE DIDACTICE LA STATUTUL DE AGENTI ELECTORALI PENTRU PDL = DA A GIRAT FURTUL R.ANASTASE LA LEGEA PENSIILOR PRIN METODA 80=160 = DA A GIRAT O CLICA OLIGARHIC-FINANCIARA CONDUS DE AMANTA SA INTIMA E.UDREA SI DE CELEBRI REGI AI ASFALTULUI = DA DETINE IN CONTURI DIN SINGAPORE,BAHAMAS,CAYMAN SI ALTE PARADISURI FINANCIARE O AVERE ESTIMATA LA PESTE 2 MILIARDE EURO ADMINISTRATE DE OAMENII SAI DIN UMBRA = DA DORESTE IN CONTINUARE DISPARITIA A PESTE 100000 PATURI DE SPITAL DIN 125000 EXISTENTE IN MOMENTUL DE FATA = DA DORESTE UN SISTEM PRIVAT DE SANATATE DOAR PENTRU CEI CU BANI = DA A MARTURISIT CA EL NU POATE CONDUCE O INSTITUTIE IN MOD DEMOCRATIC = DA DORESTE IN CONTINUARE TAIEREA SALARIILOR,PENSIILOR,ORICAROR AJUTOARE SOCIALE LEGALE SI PERPETUAREA LA BUGETUL ROMANIEI A CLIENTELEI SALE OLIGARHICO-FINANCIARO-POLITICA = DA SE POT ADAUGA MULTE SI MULTE ALTE MOTIVE CERTE PENTRU DEMITEREA ACESTUI MONSTRU CU CHIP UMAN… DE FIECARE DINTRE NOI DEPINDE CE VREM LA REFERENDUM: DICTATURA BASESCU-VOTEAZA NU / UN NOU INCEPUT PENTRU VIITORUL NOSTRU SI DEMOCRATIE-VOTEAZA DA VINO LA VOT SI EXPRIMA CE ITI DORESTI : DICTATURA OLIGARHIC-FINANCIARO-POLITICA A LUI TRAIAN BASESCU SAU DEMOCRATIE SI VIITOR PENTRU COPII TAI. ADAUGATI SI ALTE MOTIVE LA ACEASTA LISTA PENTRU DEMITEREA MONSTRULUI MAFIOT CU TRASATURI UMANOIDE TRAIAN BASESCU SI DATI MAI DEPARTE….