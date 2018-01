Preşedintele reacţionează la criza politică! "L-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului"

Președintele reacționează la criza politică! "L-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului"

Iată declarațiile președintelui:"Premierul și-a înaintat demisia și am acceptat-o.Această situație mă nemulțumește.Avem deja două guverne eșuate în primul an după alegeri.Acum, evident, este nevoie de un guvern pentru a scurta situația de incertitudine.Eu vreau o procedură rapidă, care va duce la stabilirea unui nou guvern.L-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului.Voi începe consultările cu partidele cât mai repede, de mâine. Am trimis invitațiile la consultări."