Preşedintele PNL Mangalia, Viorel Oleniuc, nu votează în turul II

Președintele PNL Mangalia, Viorel Oleniuc, nu votează în turul II

Semnarea acordului PSD-PNL nu numai că a produs o serie de nemulțumiri în rândul edililor liberali, dar i-a adus pe unii lideri de filiale în situația de a refuza exercitarea dreptului la vot în al doilea tur de scrutin. Un asemenea caz este cel al președintelui Filialei PNL Mangalia, Viorel Oleniuc. Inițial, el a refuzat să vorbească despre situația în care a fost pusă formațiunea politică pe plan local. „Nu pot să comentez. Nici nu pot discuta noua situație în care se află formațiunea politică liberală în acest moment. Decizia este evidentă. Din două rele s-a optat pentru cel mai mic rău. Dacă aceasta a fost soluția pro-pusă de la Centru, noi ne vom supune. Însă aceasta doar în măsura în care în anumite zone, unde sunt probleme și unde sunt situații speciale, să ne lase să fim imparțiali”, a explicat el. „Oricum, sunt sigur că liberalii își vor exprima punctul de vedere și fără a fi forțați prin măsuri coercitive”, a atras atenția el. „Aceasta este propunerea mea. Este o posibilă strategie: acolo unde sunt locuri mai sensibile în teritoriu, liberalii să fie lăsați să fie imparțiali. În sensul că noi nu vom face campanie PD-L, dar să ne dea și ocazia de a nu vota cu Mircea Geoană. La Mangalia, noi nu putem colabora și nici nu vom colabora cu primarul Mihai Claudiu Tusac (PSD), al cărui comportament este sub orice critică”, a mai precizat Oleniuc. El a adăugat că inițiativa sa urma să fie analizată în ședința de ieri seară a Biroului Politic Local. De asemenea, liderul liberal a mai anunțat că nu se va prezenta la urne în turul al II-lea. „Personal, nu voi vota în turul II. Nu sunt în situația de a face compromisuri”, a completat el. Eșecul lui Mircea Geoană La nivel local, liberalii mangalioți au mai experimentat, acum un an, un acord cu pesediștii. Nu este prima dată când liberalii își exprimă regretul privind înțelegerea încheiată cu PSD în vara lui 2008. Viorel Oleniuc a declarat chiar, la un moment dat, că a greșit atunci când, în turul doi al alegerilor locale, liberalii au decis să îl susțină pe Tusac. „Nu vreau să mai comentez ceea ce s-a întâmplat atunci. Important este ceea ce a făcut Tusac de un an încoace. Mircea Geoană va avea de pierdut la Mangalia din cauza primarului Mihai Claudiu Tusac. El va fi principalul vector pentru eșecul lui Geoană. Va fi meritul exclusiv al comportamentului lui Tusac, care este sub orice critică”, a punctat liderul liberal.