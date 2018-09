"Preşedintele nu a convocat CSAT pentru avizarea rectificării bugetare"

Premierul Viorica Dăncilă:

"Președintele nu a convocat CSAT pentru avizarea rectificării bugetare"

Rectificarea bugetară ar fi trebuit să fie adoptată în ședința de ieri a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dăncilă, precizând că, din păcate, președintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificări.„Rectificarea bugetară este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, care ar fi trebuit să fie adoptat în cadrul ședinței de astăzi (n.r. - ieri). Din păcate, președintele României nu a găsit deschiderea sau, poate, nu a avut timp să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru analizarea și avizarea primei rectificări bugetare din acest an, deși proiectul se află în dezbatere publică încă de pe data de 6 august. În aceste condiții, Guvernul a luat decizia de a cere președintelui României convocarea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.Premierul a precizat că în proiectul de rectificare bugetară au fost prevăzuți mai mulți bani pentru sănătate, educație și administrație locală.„Am prevăzut mai mulți bani pentru sănătate, educație, administrație locală, pentru acele domenii care au avut o bună execuție bugetară, însă cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB”, a adăugat Viorica Dăncilă, citată de Agerpres.v v vGuvernul va aproba o ordonanță în domeniul educației care vizează, din anul școlar viitor, 2019-2020, ca finanțarea de bază în privința învățământului antepreșcolar, creșe și grădinițe, să fie asigurată de la bugetul de stat după metodologia Ministerului Educației Naționale, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă.„Avem pe agendă o ordonanță în domeniul educației care include măsuri bune, menite să contribuie la creșterea calității în învățământ”, a declarat premierul punctând apoi câteva dintre noutățile cuprinse în actul normativ.„În ceea ce privește învățământul antepreșcolar, mai exact pentru copiii sub trei ani care se află în creșe și grădinițe, începând cu viitorul an școlar, respectiv 2019-2020, finanțarea de bază va fi asigurată de la bugetul de stat după metodologia Ministerului Educației Naționale. Această modificare atrage după sine abrogarea sau aprobarea mai bine spus a unui plan de școlarizare de către Ministerul Educației Naționale. Concret, copiii cu vârsta mai mică de trei ani înscriși la creșe și grădinițe vor beneficia de activități educative susținute de către cadre didactice specializate.O altă modificare se referă la posibilitatea personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control să fie degrevat total de norma didactică și astfel să acorde timpul necesar organizării și activității manageriale”, a spus Dăncilă.Ea a precizat că elemente de noutate sunt și în ceea ce privește învățământul superior.„Voi menționa doar unul dintre acestea. Este regândit sistemul de avansare în cariera didactică prin introducerea posibilității de promovare pe post prin examen, conform practicilor internaționale, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca și în cazul concursurilor didactice”, a mai declarat Viorica Dăncilă.