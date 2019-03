Preşedintele Klaus Iohannis se consultă astăzi cu reprezentanţii societăţii civile pe tema referendumului pe justiţie

Președintele Klaus Iohannis se consultă astăzi cu reprezentanții societății civile pe tema referendumului pe justiție







Consultările președintelui Iohannis cu reprezentanții societății civile vor avea loc marți, la ora 15.00, potrivit agendei șefului statului anunțată de Administrația Prezidențială.



Săptămâna trecută, mai mulți reprezentanți ai societății civile au scris pe Facebook că au primit și au acceptat invitația de a participa la consultările șefului statului cu privire la oportunitatea organizării unui referendum pe justiție. Printre aceștia se numără Elena Calistru (Funky Citizens), Cătălin Teniță, jurnalista Emilia Șercan.



"Am primit (și acceptat) o invitație de a participa la consultările Președintelui cu o parte din organizațiile din societatea civilă cu privire la oportunitatea organizării unui referendum pe justiție. Se întâmplă marți, la Cotroceni. Așa că am nevoie de inteligența voastră colectivă – voi cum simțiți acest posibil referendum deodată cu europarlamentarele? Strică, ajută? Cum ar trebui să sune întrebarea?", a scris Elena Calistru pe contul său de Facebook.



Președintele Klaus Iohannis declara marțea trecută că este ''aproape hotărât'' să convoace referendum național pe tema justiției pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare.



Ulterior, Klaus Iohannis a declarat, la Gala TNL, unde a primit premiul "Garantul Democrației", că, pentru a da românilor votul înapoi, a început să reevalueze ideea unui referendum. El a afirmat că din cauza PSD România nu s-a dezvoltat mai mult, din cauza PSD România nu s-a dezvoltat mai bine.



„Pentru a da românilor votul înapoi am început să reevaluez ideea unui referendum. Fiindcă doar așa românii pot arăta că nu mai sunt de acord cu felul în care PSD strică legile justiției, își bate joc de țară, își bate joc de români. Am invitat deja pentru începutul săptămânii viitoare pe foarte mulți români interesați, cu care voi avea consultări pe tema referendumului, fiindcă îmi doresc un referendum bine organizat, bine gândit, un referendum în parteneriat cu societatea civilă, cu partidele politice de bună-credință și împreună cu românii și cu voi!, a afirmat președintele Klaus Iohannis.

