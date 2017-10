Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Bugetul

Președintele Klaus Iohannis a promulgat Bugetul

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, la Cotroceni, că a promulgat Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale pe anul 2017. Șeful statului a avut și un mesaj pentru Guvern. El a cerut Cabinetului condus de Sorin Grindeanu să dea dovadă de responsabilitate în cursul acestui exercițiu bugetar.„Așa cum am promis la începutul săptămânii, am făcut o analiză a Bugetului. Această analiză aprofundată a confirmat că veniturile sunt supraapreciate, cheltuieli sunt prevăzute în sumă foarte mare. Abordarea se poate vedea făcând o comparație cu anul trecut.Totuși, am decis astăzi și am făcut-o deja - am promulgat bugetul de stat, cât și bugetul asigurărilor sociale. Țara are nevoie de buget și Guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru. Pentru Guvern am un mesaj simplu: În cursul acestui exercițiu bugetar cer trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate, responsabilitate”, a declarat președintele Klaus Iohannis.În urmă cu două zile, șeful statului a declarat că bugetul de stat pe anul 2017 este unul problematic și riscant, punctând faptul că există riscul real să se depășească deficitul de 3%.„Mi s-a părut corect să cunosc opinia Guvernului înainte de a lua o decizie pe promulgare sau retrimitere în Parlament. (...) Bugetul, la o primă analiză pe care am făcut-o, este unul problematic și riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate, pe de altă parte se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%. Nu putem să nu vedem că aici avem de-a face cu o sumă extraordinar de mare la așa-numitele credite de angajament - sunt credite de angajament prevăzute în sumă de 54 de miliarde - care vor apăsa asupra bugetelor din anii următori. Toate aceste lucruri le-am transmis Guvernului, care are un punct de vedere propriu, pe care probabil îl va transmite și în spațiul pu-blic. (...) În ansamblu trebuie să recunosc că sunt îngrijorat”, a spus președintele, după întâlnirea avută la Cotroceni cu premierul Sorin Grindeanu și ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan.