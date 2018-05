Președintele Klaus Iohannis a cerut public demisia premierului Viorica Dăncilă

Sâmbătă, 28 Aprilie 2018.

În cursul zilei de vineri, premierul Viorica Dăncilă l-a anunțat telefonic pe președintele Klaus Iohannis că nu va merge la Cotroceni, acolo unde șeful statului o aștepta la o întâlnire, motiv pentru care acesta s-a supărat.„Astăzi ar fi trebuit să am o întâlnire cu doamna Dăncilă. Nu s-a mai ținut. Întâlnirea urma să aibă ca temă conflictul dintre Guvern-PSD și BNR. Calitatea principală a BNR este independența ei față de Guvern și față de alte autorități. PSD pune sub semnul întrebării această independență. BNR nu poate să fie acaparat de PSD, trebuie să rămână independent. Politicile BNR și ale Guvernului este de dorit să fie corelate, discutate. Am dorit să mediez, dar doamna Dăncilă nu a înțeles acest lucru. Președintele trebuia consultat în legătură cu memorandumul secret (privind mutarea ambasadei la Ierusalim, n.r.). Pe 29 ianuarie 2018, doamna Dăncilă jura să respecte Constituția, legile țării. Înseamnă nu doar că se respectă și pricipiul colaborării loiale, se respectă deciziile Curții Constituționale. Doamna Dăncilă a preferat să executele ordinele de la partid. Eu retrag încrederea doamnei Dăncilă. Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al Romaniei și transformă guvernul într-o vulnerabilitate pentru România, de aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă”, a declarat președintele Klaus Iohannis.Concret, Viorica Dăncilă era așteptată, la Palatul Cotroceni, pentru discuții cu președintele Klaus Iohannis. Invitația a fost lansată acum două zile, când tema propusă de șeful statului era un eventual conflict între Guvern și BNR. Între timp, Klaus Iohannis a declarat că așteaptă explicații de la premier și pentru vizita din Israel, în care aceasta ar fi plecat fără mandat din partea sa.