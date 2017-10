Preşedintele Iohannis: Fondurile destinate Armatei să fie folosite în mod eficient

Președintele Iohannis: Fondurile destinate Armatei să fie folosite în mod eficient

Ştire online publicată Joi, 26 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, ieri, că este esențial să se asigure dotarea și înzestrarea Armatei și a atras atenția că fondurile destinate acestui domeniu trebuie să fie folosite în mod eficient.„Este esențial să se asigure dotarea și înzestrarea necesare atingerii standardelor care caracterizează o armată modernă și puternică. În baza acordului pe care l-am propus la începutul mandatului meu de președinte și care a fost încheiat între liderii partidelor politice din România pentru prima dată după 1989, are alocați 2% din PIB pentru cheltuieli militare începând chiar cu acest an. Aproape 35% din acest buget reprezintă fonduri destinate achiziționării de echipamente majore. Am creat, așadar, premisele ca acest nivel de finanțare să se mențină pe o perspectivă de cel puțin 10 ani. Astfel, procesul de planificare strategică se poate baza pe un minimum de predictibilitate. Atrag, însă, atenția că aceste fonduri trebuie folosite în cel mai eficient mod, iar Guvernul, conducerea Ministerului Apărării Naționale și conducerea Armatei României au obligația de a-și asuma cu toată seriozitatea această responsabilitate”, a declarat șeful statului la ceremonia militară care s-a desfășurat, în Parcul Carol, cu ocazia Zilei Armatei României.Potrivit Agerpres, el a susținut și că, în prezent, „privim mai încrezători spre viitor”, ca urmare a statutului legitim al României în cadrul NATO și al UE și a solidității Parteneriatului strategic cu SUA, pe care l-a catalogat valoros, eficient și pragmatic.