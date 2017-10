Președintele Iohannis a promulgat legea care scutește pensionarii de la plata CASS

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, Legea pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a anunțat Administrația Prezidențială.Iohannis anunțase miercuri că va promulga legea privind scutirea pensionarilor de la plata CASS și neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei."După analiza pe care am făcut-o și după discuția pe care am avut-o astăzi, am decis să promulg această lege în zilele următoare", preciza președintele, la Palatul Cotroceni.Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută, în calitate de for legislativ decizional, modificarea Codului fiscal pentru scutirea pensionarilor de la plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate și neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei.Potrivit articolelor adoptate, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. De asemenea, CASS va fi suportată din bugetul de stat.