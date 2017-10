Preşedintele CJC plăteşte datoria la prefectură, la rugăminţile presei

Președintele CJC plătește datoria la prefectură, la rugămințile presei

Președintele Consiliului Jude-țean Constanța, Nicușor Constantinescu, ascultă mai degrabă de gura presei decât de autorități. El a promis ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că va plăti datoria pe care o are la Prefectura Constanța, dar asta numai pentru că l-au rugat reprezentanții mass-media. Întrebat despre eventuala blocare a conturilor instituției pe care o conduce ca urmare a datoriei de peste 100.000 lei pe care o are de la alegerile din 2004 către Prefectura Constanța, Constantinescu a spus: „Nu mă interesează. Nu mai vreau să mai vorbesc despre el (n.n. despre prefectul Dănuț Culețu). Contul nu poate fi blocat". Președintele CJC a mai adăugat că nu are rost să se blocheze conturile pentru puțin peste 100.000 lei, pe când în visteria CJC sunt mult mai multe sute de mii de lei. Constantinescu a adăugat însă: „Dacă mă rugați voi, o să plătesc", iar o rugăminte a și venit din partea unui coleg din presă, motiv pentru care președintele CJC a promis că se va achita de datorie.