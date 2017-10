Preşedintele Băsescu va sesiza Parchetul în cazul Săftoiu

Președintele Băsescu va sesiza Parchetul în cazul Săftoiu

Ştire online publicată Joi, 22 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu va sesiza Parchetul General cu privire la afirmațiile fostului șef al SIE Claudiu Săftoiu, în cazul în care instituția nu se autosesizează, a declarat, ieri, Valeriu Turcan, adăugând că șeful statului nu a cerut informări despre activitatea politică a unor cetățeni. Turcan a precizat că președintele consideră că în cazul unor afirmații de o asemenea gravitate ar fi normală autosesizarea Parchetului General. „Există o inițiativă, o propunere a fostului președinte Emil Constantinescu, pe care președintele o consideră necesară și utilă, și președintele încurajează Parlamentul să clarifice această chestiune, dar cred, în același timp, că având în vedere gravitatea afirmațiilor ar trebui să se autosesizeze Parchetul General. Dacă nu, va sesiza domnia sa Parchetul General”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui. Fostul președinte Emil Constantinescu a cerut ieri, printr-o scrisoare deschisă adresată președinților celor două Camere, constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să cerceteze eventuala ascultare a convorbirilor politicienilor, așa cum a afirmat fostul șef al SIE, Claudiu Săftoiu. „Parlamentul României este unica instituție care poate și trebuie să întreprindă cercetări temeinice și să facă până la capăt lumină. Parlamentul României este singura instituție civilă care are sub control principalele servicii de informații, SRI și SIE, precum și Guvernul din care fac parte miniștrii care coordonează celelalte servicii de acest tip. Parlamentul României este, de asemenea, singura instituție care are căderea de a investiga constituționalitatea actelor și a declarațiilor Președintelui României și, ca autoritate supremă în stat, doar Parlamentul poate oferi protecția necesară celor care denunță grave acte de poliție politică, absolut incompatibile cu statutul României de stat membru UE și NATO”, își motivează solicitarea fostul șef al statului.