Preşedintele Băsescu şi PDL - erodaţi în urma măsurilor de criză

Președintele Băsescu și PDL - erodați în urma măsurilor de criză

Ştire online publicată Vineri, 23 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un sondaj de opinie realizat de IPP Data Research (divizia de cercetări sociologice a Institutului pentru Politici Publice) arată că 65% dintre cetățenii cu drept de vot ar vota pentru demiterea președintelui Traian Băsescu dacă ar avea loc un referendum. Împotriva demiterii ar vota 17%, notează HotNews.ro. Reamintim că suspendarea președintelui poate fi decisă de Parlament prin votul majorității parlamentarilor, urmând ca în maximum 30 de zile să fie organizat un referendum care decide dacă președintele rămâne în funcție sau este demis. În ultimele luni au apărut tot mai multe declarații ale liderilor Opoziției despre inițierea unei noi proceduri de suspendare a lui Traian Băsescu. În același sondaj, intitulat „Sondaj de opinie la nivel național pe teme politice”, se mai arată că voturile la alegerile parlamentare viitoare ar arăta astfel: PSD - 40%, PNL - 26%, PDL - 12%, UNPR - 7%, PRM - 7%, UDMR - 5%, altul - 3%. Sondajul a fost realizat în perioada 9-16 iulie, pe un eșantion probabilistic stratificat de 1040 de persoane. El a fost comandat de IPP pentru un proiect de cercetare, a declarat pentru HotNews.ro Adrian Moraru, coordonatorul cercetării. Constituția prevede că „Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale” (Art. 95, alin. 1). Avizul Curții Constituționale este consultativ. Astfel, pentru ca președintele să fie suspendat, ar fi necesare 236 de voturi „pentru”, din totalul de 471 de parlamentari. Grupul PDL are, la Cameră, 126 de membri (cu tot cu Silviu Prigoană, care deși a demisionat din partid, votează de regulă conform directivelor de partid), PSD-PC - 94, PNL - 54, UDMR - 22, Minorități - 18, Independenți - 16, fără apartenență la un grup parlamentar - 4. Grupul PDL are, la Senat, 52 de membri, PSD-PC - 43 (între care și Cătălin Voicu, aflat în arest preventiv), PNL - 22, UDMR - 9, Grupul Mixt - 10. Dacă toți cei de la PSD-PC și PNL ar fi prezenți și ar vota pentru suspendare, ar avea 212 opțiuni „pentru”. Astfel, pentru suspendarea președintelui, Opoziția mai are nevoie de 24 de voturi favorabile. Aceste voturi ar putea fi obținute de la parlamentari din grupurile PDL, UDMR, UNPR, grupul minorităților sau de la deputații fără apartenență la un grup parlamentar de la Cameră.