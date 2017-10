Preşedintele Băsescu respinge ideea înfiinţării, în Parlament, a unei Camere care să reprezinte regiunile

Președintele Băsescu respinge ideea înființării, în Parlament, a unei Camere care să reprezinte regiunile

UDMR și PSD rămân consecvente ideii de Parlament bicameral, dar nu oricum. Concret, cele două formațiuni politice promovează ipoteza înființării unei Camere în care să fie reprezentate regiunile sau, altfel spus, comunitățile locale. Astfel, vicepreședintele executiv al UDMR, Tanczos Barna, a precizat, ieri, la ieșirea de la consultările cu președintele Traian Băsescu, că UDMR susține în continuare ideea de bicameralism: „Credem că România are nevoie de un sistem bicameral real. Credem că este nevoie de a doua Cameră care să fie un for care să reprezinte regiunile”, a declarat reprezentantul Uniunii. Aceeași idee a fost promovată și de liderul social-democraților, Victor Ponta, care în cursul săptămânii trecute afirma că PSD va merge la Cotroceni susținând oportunitatea înființării unui for, alături de Camera Deputaților, din care să facă parte reprezentanți ai regiunilor țării. Mai exact, Ponta preciza: „E clar că majoritatea populației dorește o Cameră cu 300 de membri, dar ne dorim, indiferent de riscuri sau atacurile mediatice, o Cameră superioară, care să reprezinte comunitățile locale, care să fie aleasă de consilierii locali și județeni, să nu fie aleasă direct de populație. Conform Tratatului de la Lisabona, va avea competențe de a legifera și de a reprezenta comunitățile locale”. Nu aceeași viziune asupra revizuirii Constituției o are și șeful statului, Traian Băsescu, acesta declarând ieri, ulterior primei runde de consultări, că înființarea unui for, pe lângă Camera Deputaților, în care să fie incluși reprezentanții regiunilor este greu de acceptat de români și, mai mult decât atât, ar încălca prevederile constituționale. „Se poate interpreta ca fiind încălcat primul articol din Constituția României, care nu este revizuibil și care precizează că statul român este stat suveran, independent și indivizibil. Cine se gândește la modelul german, care are Bundesrat, reprezentant al landurilor, uită că acolo discutăm despre un stat federal”. Președintele a remarcat că România nu poate fi stat federal, dar și că un asemenea concept politic „nu se justifică”.