"Preşcolarii din Mihail Kogălniceanu vor avea la anul o grădiniţă nouă"

Primarul Ancuța Belu:

"Preșcolarii din Mihail Kogălniceanu vor avea la anul o grădiniță nouă"

Pe lângă grija pentru vârstnicii și tinerii comunei, primarul localității Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, nu i-a uitat nici pe cei mici pentru care nutrește o dragoste aparte.În acest sens, pe masa de lucru a edilului se află construirea unui after-school pentru a veni în sprijinul micuților ai căror părinți au un program prelungit de lucru la serviciu. Valoarea lucrării va fi de 191.248 mii euro eligibili nerambursabili. Investiția se va derula în cadrul proiectului „Creșterea calității vieții în comuna Mihail Kogalniceanu”, iar durata realizării investiției va fi din momentul semnării până la data de 30 septembrie 2015. Odată finalizată, investiția va oferi 50 de locuri pentru copiii comunei.„Decizia de înființare a unui after-school am luat-o în urma consultării cu locuitorii comunei. Ei au semnalat necesitatea unui loc unde copiii să-și petreacă timpul liber, în siguranță, după terminarea cursurilor școlare. Sunt părinți care nu au cu cine să-i lase după ce aceștia vin de la școală și nu au nici posibilitatea de a angaja o bonă, astfel că este mai mult decât util un asemenea loc pentru ei. Cei mici vor sta la after-school până la ora 17.00. Aici vor mânca și își vor efectua temele sub supravegherea unui profesor. Mai mult, intenționăm ca în curte să fie amenajat și un loc de joacă unde copiii să se poată juca”, a declarat primarul localității Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu.Acest proiect se află în plină derulare. După ce a semnat pe Grupul de Acțiune Locală, cu APDRP, pentru noua construcție, momentan, s-a ajuns în faza de licitație.„Până acum totul decurge foarte bine. Momentan, cu acest proiect ce vizează construirea unui after-school am ajuns în etapa ce are ca obiectiv organizarea licitației pentru desfășurarea lucrărilor”, a spus Ancuța Belu.Și pentru că localitatea Mihail Kogălniceanu este una din comunele pline de viață, cu mulți copii, acesta nu este singurul proiect pe care edilul îl are în plan.„Intenționam să extindem grădinița din localitate și să facem și o grădiniță cu program prelungit pentru cei mici. După ce m-am consultat cu mai mulți specialiști și am văzut costurile am ajuns la concluzia că nu este o idee prea profitabilă. În urma unei expertize tehnice s-a ajuns la concluzia că ne costă mult prea mult, cam 60% mai mult numai ca să o extindem și să o reabilităm. Drept urmare, am considerat că mai bine construim o grădiniță cu orar prelungit nouă”, a mai spus Ancuța Belu.Ea a adăugat că noua locație va putea găzdui 50 de copii, însă se analizează posibilitatea ca acolo să stea chiar și 75 de copii.„Există o lege care prevede o suprafață utilă pentru fiecare copil în parte. Aștept să văd ce spune proiectantul, mai exact, dacă se poate ca suprafața pe care o avem la dispoziție să fie pentru 50 de copii sau pentru 75. Îmi doresc tare mult ca noua construcție să înceapă cât mai repede și să fie gata până în toamna anului viitor când cei mici încep cursurile. Așadar, preșcolarii din Mihail Kogălniceanu vor avea la anul o grădiniță nouă”, a mai spus șeful administrației publice din Mihail Kogălniceanu.Costurile pentru noua grădiniță cu program prelungit se ridică la 100.000 de euro, bani ce vor fi suportați din fonduri proprii ale administrației din Mihail kogălniceanu.