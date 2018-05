Presa din Costa Rica despre Elena Udrea: "O femeie foarte controversată în ţara ei"

Presa din Costa Rica despre Elena Udrea: "O femeie foarte controversată în țara ei"

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Publicația Diario Extra difuzează un articol intitulat "Românii fugari aleg Costa Rica drept refugiu", referindu-se la Elena Udrea, despre care afirmă că este „o femeie foarte controversată în țara ei”, amintind că este fost ministru și că este acuzată de corupție. Articolul, care invocă și presa din România, o menționează și pe Alina Bica, relatează News.ro.„Costa Rica și Madagascar sunt separate de mii de kilometri și de multe ore de zbor cu avionul, însă au o particularitate care atrage românii care încearcă să fugă de justiția din țara lor: niciuna nu are tratat de extrădare cu România”, scrie autorul articolului din publicația din Costa Rica, precizând că tocmai de aceea Costa Rica a devenit o destinație de aur pentru politicienii din „statul balcanic” și că cel mai recent caz este al Elenei Udrea, fost ministru al Turismului, despre care afirmă că a fost acuzată de trafic de influență și că a cerut azil politic.Articolul, care preia informații din presa din România referitoare la acuzațiile aduse lui Udrea și la extrădarea acesteia, o menționează și pe fosta șefă DIICOT Alina Bica.Materialul este ilustrat cu două fotografii ale lui Udrea dintr-un pictorial pentru The One, precum și cu o altă imagine, difuzată de un tabloid, în care Udrea este în costum de baie, comentariul care le însoțește fiind „Elena Udrea este o femeie foarte controversată în țara ei”.