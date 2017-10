"Premiu" pentru promovarea corupţiei şi a infracţiunilor, acordat PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

"Premiu" pentru promovarea corupției și a infracțiunilor, acordat PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Ştire online publicată Marţi, 24 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare an, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) recunoaste eforturile celor care lucreaza neobositi pentru promovarea criminalitatii si coruptiei. Pentru 2013, aceasta distinctie dubioasa ii revine Parlamentului Romaniei. Traficantului de droguri Darko Saric (Serbia) si fiica presedintelui Uzbekistanului, Gulnara Karimova au primit mentiuni. In mod obisnuit, infractorii depun mari eforturi pentru a se sustrage legii. In acest an, Parlamentul Romaniei a castigat premiul OCCRP pentru incercarile sale de a se ascunde de lege prin chiar intermediul legii.La inceputul lunii decembrie, Parlamentul roman a aprobat amendamente la Codul Penal care ar acorda membrilor sai precum si altor oficiali guvernamentali alesi, imunitate in fata acuzatiilor de coruptie."Parlamentul roman a ridicat coruptia la un nou nivel in Europa, legalizand-o. De ce acum? Probabil fiindca stiu ce au facut si stiu ca nu e bine", a declarat Drew Sullivan, editor OCCRP.Modificarile propuse in Codul Penal vin "in contradictie flagranta cu acordurile internationale ratificate de Romania", potrivit Asociatiei Magistratilor din Romania, care a citat Conventia penala impotriva coruptiei a Consiliului Europei din 2002 si Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei din 2014.Tot in decembrie, Parlamentul roman a propus si acordarea amnistiei pentru condamnatii cu sentinte de pana la 6 ani de inchisoare, aparent din necesitatea de a evita suprapopularea penitenciarelor. De aceasta amnistie ar fi beneficiat desigur si fosti ministri si alti oficiali cu sentinte de pana la 6 ani.