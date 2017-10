Premii pentru participanţii la acţiunea "Let’s Do It, Romania!"

Premii pentru participanții la acțiunea "Let’s Do It, Romania!"

La Casa de Cultură „I.N. Roman” din Medgidia, a avut loc premierea participanților la ac-tivitatea „Let’s Do It, Romania!”, desfășurată în urmă cu două săptămâni, în mai multe orașe ale țării. La Medgidia, acțiunea a fost organizată de Asociația Voluntarilor din Medgidia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Medgidia. Au răspuns invitației de a participa la acțiune aproximativ 250 de persoane, elevi ai școlilor și liceelor împreună cu cadrele didactice, voluntari din asociație, angajați ai instituțiilor de stat și private din localitate. Rezultatul muncii acestora a constat în colectarea a 1.000 de saci cu gunoaie, adunați de pe o suprafață de 26 de kilometri de drum județean din apropierea Medgidiei. Și, pentru că orice faptă bună trebuie apreciată și răsplătită, toți participanții la acțiunea „Let’s Do It, Romania!” au fost premiați cu di-plome de participare și aplauze, dar și cu un mic spectacol susținut de fanfara „Dan Spătaru”.