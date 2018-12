Premierul Viorica Dăncilă, vizită de lucru la Bruxelles

Reprezentanții Guvernului au transmis prin intermediul unui comunicat de presă că prim-ministrul Viorica Dăncilă se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, timp de două zile, și are programate întâlniri cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cu membrii Colegiului Comisarilor și cu secretarul general al Consiliului UE, Jeppe Tranhlom Mikkelsen.Potrivit documentului, Viorica Dăncilă și membrii Cabinetului efectuează marți și miercuri o vizită de lucru la Bruxelles pentru a participa la reuniunea comună a Guvernului României și a Comisiei Europene.Agenda premierului va cuprinde și dezbateri privind prioritățile și programul președinției României la Consiliul UE, viitorul Uniunii și schimburi de opinii între membrii Guvernului și cei ai Colegiului Comisarilor pe aspecte referitoare la Cadrul Financiar Multianual, migrație, Brexit, Piața Unică și relații externe, precizează Executivul.Ieri, premierul român a participat la conferința „Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project”, organizată de Institutul Aspen. De asemenea, a avut loc o întâlnire a delegației guvernamentale cu europarlamentarii români.Reuniunea Colegiului Comisarilor cu guvernul statului membru care urmează să dețină președinția Consiliului Uniunii Europene este organizată, în mod tradițional, înaintea începerii mandatului. Obiectivul reuniunii este acela de a pregăti viitoarea președinție și de a discuta prioritățile acesteia.