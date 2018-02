Premierul Viorica Dăncilă reia tema descentralizării: Proiectul nu trebuie abandonat

Proiectul descentralizării nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dăncilă în cadrul reuniunii Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, care a avut loc, ieri, la Palatul Parlamentului.„Am vorbit și despre descentralizare. Am spus că există un proiect de descentralizare - Liviu Dragnea a lucrat la un proiect de descentralizare. Dar știți foarte bine că a fost respins de CCR. Asta nu înseamnă că este un proiect abandonat și vreau ca ideile și primii pași să fie făcuți dinspre teritoriu către guvern și împreună să putem duce mai departe acest proiect”, a declarat premierul la plecarea de la reuniune.Întrebată care ar fi pașii prin care acest proiect poate fi dus mai departe, Viorica Dăncilă a pledat pentru constituirea unui grup de lucru.„În primul rând să nu mai spunem doar la nivel declarativ din teritoriu că vrem descentralizare, să se formeze un grup de lucru, să vină fiecare județ cu propuneri despre modul în care văd dumnealor descentralizarea, să facem o consultare publică cu experți, așa cum de altfel a fost și făcută, și să încercăm să punem și în practică. Nu pot să dau un calendar, dar în opinia mea este necesar să pornim cât mai repede pentru a face pașii necesari”, a explicat prim-ministrul Viorica Dăncilă.Premierul a subliniat că o altă temă abordată s-a referit la fondurile europene, context în care a reafirmat că este necesară accelerarea acestui proces.„Fiecare comunitate își pune speranța în fondurile europene. Au spus că vor să facă toate demersurile pentru a recupera întârzierea. După cum știți, în 2016 noi nu aveam nici măcar autoritățile de management acreditate, nu aveam ghidurile lansate, de-abia la jumătatea anului 2017 am reușit să acredităm autoritățile și să lansăm ghidurile pentru absorbția de fonduri europene. Este nevoie de o accelerare a ritmului de absorbție”, a arătat șeful Executivului.Prim-ministrul se va întâlni cu primarii municipiilor reședință de județÎntrebată dacă este mulțumită de felul în care autoritățile locale înțeleg să trimită proiecte pentru accesare de fonduri europene și felul în care întârzie trimiterea unor astfel de proiecte, Viorica Dăncilă a spus că, în primul rând, trebuie să se gândească fiecare la soluții prin care să fie luați banii din fonduri europene.„În primul rând, trebuie să văd care sunt obstacolele și am să vă dau un exemplu: acum la Bruxelles am vorbit despre Programul pentru cele 39 de orașe reședință de județ care au alocate 2 miliarde de euro pentru proiecte europene. Pentru fiecare municipiu reședință de județ este acordată o sumă. Sunt date și domeniile în care trebuie investiți, cu fondurile alocate fiecărui domeniu. Am vorbit cu câțiva primari, încă pe drum spre aeroport, și pentru a vedea stadiul proiectelor, ce obstacole au. Săptămâna viitoare voi face o întâlnire cu cei 39 de primari ai municipiilor reședință de județ. Voi face întâlnirea, la care vor participa și ministrul Fondurilor Europene, autoritatea de management, ministrul Dezvoltării Regionale și cei responsabili de programul operațional regional, că banii sunt pe POR, astfel încât să accelerăm aceste proiecte și să putem să luăm banii. Trebuie să accelerăm, nu trebuie să ne uităm mereu în spate, trebuie să vedem ce putem face noi, ce soluții găsim să luăm acești bani”, a spus premierul.