Premierul Viorica Dăncilă: "Legea pensiilor va fi adoptată până la sfârșitul anului"

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, zilele trecute, că legea pensiilor trebuie adoptată în Parlament până la sfârșitul anului, prim-ministrul subliniind că nu va scădea nicio pensie.„Așa cum este în programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptată în Parlament până la sfârșitul acestui an. Bineînțeles că va fi în dezbatere publică, pentru ca toți cei care vor să aducă îmbunătățiri să poată să o facă. Ceea ce pot să spun eu, acum, este că ne vom încadra în programul de guvernare, că nu va scădea nici o pensie, că dacă în cadrul Legii salarizării, la muncă egală avem plată egală, acum, la muncă egală vom avea pensie egală, pentru că este un act de normalitate”, a afirmat Viorica Dăncilă, la un post de televiziune.Ea a menționat că punctul de pensie va crește în acest an la 1.100, anul următor, 2019, la 1.265, iar în anul 2020, punctul de pensie va crește la 1.775.„Deci în Legea pensiilor, ceea ce am prevăzut în programul de guvernare se va regăsi cu siguranță. Se lucrează la Legea pensiilor, am discutat cu doamna ministru, dar nu pot să vorbesc despre o formă finală, sunt mai multe variante. Forma finală va fi forma care va cuprinde tot ceea ce va ieși și din dezbaterea publică, dar și principiile pe care eu le-am enunțat anterior”, a adăugat Dăncilă.