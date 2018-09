Premierul Viorica Dăncilă, înaintea şedinţei PSD: Consider că lucrurile trebuie lămurite, mesajul meu îl voi da în CEx

Premierul Viorica Dăncilă, înaintea ședinței PSD: Consider că lucrurile trebuie lămurite, mesajul meu îl voi da în CEx







"Așa cum am mai spus, consider că lucrurile trebuie lămurite în CEx, iar mesajul meu îl voi da în CEx", le-a spus jurnaliștilor premierul Viorica Dăncilă, înaintea ședinței PSD, ea refuzând să facă alte declarații.Înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD, Viorica Dăncilă a avut o întâlnire cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în biroul acestuia din Parlament, alături de mai mulți lideri de organizații județene.Comitetul Executiv al PSD se reunește la ora 12.30, pentru a tranșa disputele apărute în partis ca urmare a scrisorii în care este cerută demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului și din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Scrisoarea care îi are printre semnatarri pe Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stănescu, ar fi asumată de până la 30 de lideri din CEx. Țuțuianu spune că și 50 de parlamentari ai partidului ar fi semnat-o, iar deputatul PSD de Botoșani Răzvan Rotaru afirmă că 80 de deputați susțin demersul.