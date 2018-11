Premierul Viorica Dăncilă, apel către președintele țării: "Să își schimbe atitudinea"

Premierul Viorica Dăncilă a făcut un apel către președintele Klaus Iohannis „să își schimbe atitudinea, în acord cu prerogativele constituționale, pentru a nu crea incertitudine”, făcând referire astfel la numirea membrilor Guvernului.„Munca Guvernului este una de echipă și fiecare dintre miniștri are un rol important, determinant, în obținerea rezultatelor bune pe care cetățenii le așteaptă de la noi. Din păcate, constatăm cu toții că domnul președinte Iohannis face tot posibilul să blocheze activitatea Guvernului în două domenii vitale. Considerăm că astfel de acțiuni politice nu își au locul, mai ales în această perioadă în care ne pregătim pentru preluarea președinției Consiliului UE și, în același timp, an în care sărbătorim Centenarul. Ar fi momentul să ne bucurăm de consens, să ne bucurăm de înțelegere, de liniște, la 100 de ani de la Marea Unire. Fac un apel public către domnul președinte Iohannis să își schimbe atitudinea în acord cu prerogativele constituționale, pentru a nu crea incertitudine în două domenii atât de importante. Am convingerea că românii au nevoie de unitate și ca instituțiile statului să funcționeze coerent și să găsească soluții care răspund cel mai bine nevoilor cetățenilor”, a declarat premierul, la Palatul Victoria, citat de Agerpres.Viorica Dăncilă a adăugat că își dorește ca Ziua Națională a României să fie aniversată într-un climat de pace și fără dezbinare.„Vreau să aniversăm Ziua Națională într-un climat de liniște, de pace și fără dezbinare. Interesul național, cred cu tărie că trebuie să primeze în fața interesului politic”, a mai afirmat premierul.