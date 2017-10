Premierul Tudose, despre salariul său: "Încape într-un plic subțire. Sunt și căsătorit, adică știți cât de repede dispare?"

Ştire online publicată Miercuri, 06 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Tudose, despre salariul său: ”Încape într-un plic subțire. Și mai e ceva, sunt și căsătorit, adică știți cât de repede dispare?”, a comentat prim-ministrul, la TVR, faptul că nu folosește cardul bancar și că își ține salariul în buzunar. Potrivit legii salarizării unice, începând cu luna iulie a acestui an, premierul Tudose are un salariu de 17.400 de lei, lunar.Premierul a fost întrebat despre contul de 100.000 de lei care apărea în declarație de avere din 2016, el precizând că l-a deschis pentru că nu a avut încotro, fiind nevoit să facă o tranzacție prin el.„Am vândut o mașină. Cu banii ăia am cumpărat altă mașină. Nu am avut încotro, sunt obligat de lege. Am vândut o mașină la o firmă specializată, mi-a pus banii într-un cont, m-am dus, mi-am deschis un cont și mi-au pus banii”, a spus premierul la TVR.Prim-ministrul a recunoscut că își ține salariul în buzunar, mai ales că, spune el, nu este un salariu atât de mare încât să îl ții în sacoșă. „Aveți impresia că e un salariu atât de mare ca prim ministru să umbli cu două sacoșe după tine? Vă dau o veste proastă, încape într-un plic subțire. Și mai e ceva, sunt și căsătorit, adică știți cât de repede dispare?”, a comentat Mihai Tudose.El a adăugat: ”Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să-i dau băncii câte doi lei de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau. Consider că nu-i merită.”Premierul a mai spus că, deși nu face plăți online, nu are nimic împotrivă ca alți oameni, dacă așa vor, „să își ia salamul online”, și și-a exprimat îndoiala cu privire la introducerea de către bănci a unei taxe de întreținere de cont.”Parcă pleacă unul cu banii și una e dacă dumneavoastră aveți 10 lei în cont și eu am 10 miliarde, sau invers, pe mine mă costă mai mult decât… e o linie pe calculator, nu-i plimbă unii, nu-i duce dimineața la masă, seara îi scoate în grădină, prin parc și fiindcă sunt mai mulți costă mai mult. Și vine banca și îmi spune: ‘stați puțin, că pe mine statul nu m-a ajutat’. Nu te-a ajutat, dar te-a lăsat să te ajuți singur cât ai putut. Ai făcut-o! Iartă-mă, are totul o limită”, a comentat premierul.