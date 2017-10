Premierul Ponta, trimis în judecată. Preşedintele Iohannis îi cere demisia

Premierul Ponta, trimis în judecată. Președintele Iohannis îi cere demisia

Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, că imaginea României are foarte mult de suferit de pe urma situației lui Victor Ponta, care a fost trimis în judecată.„Situația este din ce în ce mai problematică pentru primul ministru. Este din ce în ce mai problematică pentru Guvern și pentru PSD, dar trebuie să recunoaștem că imaginea României are foarte mult de suferit de pe urma acestei chestiuni. Sper să se analizeze cu toată răspunderea și cei care pot veni cu soluții, să vină cu soluții. Eu nu am altă soluție decât cea propusă în luna iunie”, a precizat Iohannis într-o declarație făcută la Cotroceni.Discursul șefului statului a avut loc, la scurt timp, după ce procurorii DNA au anunțat că premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată în dosarul Rovinari-Turceni.Potrivit unui comunicat al DNA, Victor Ponta a fost deferit justiției pentru 17 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor Viorel”.În dosar au mai fost trimiși în judecată senatorul Dan Șova, sub control judiciar, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați „Șova și Asociații”, Laurențiu Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, și Octavian Laurențiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.Procurorii susțin că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinet individual de avocat, a obținut de la SCA „Șova și Asociații” suma de peste 181.000 lei, pentru presupu-se activități efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat.În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.