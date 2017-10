Premierul participă la prezentarea celui mai mare zăcământ onshore de gaze

1

Degeaba

Mai bine nu se descoperea zacamantul de gaze, pentru ca oricum nu vom beneficia noi romanii de aceste gaze. Vor beneficia strainii, care ne va vinde gazul "nostru" la un pret foarte mare. Ne meritam soarta , ca de la Revolutie si pana acum , am ales numai hoti la conducerea tarii. Ne-au prostit cu UE si NATO, iar noi am crezut ca daca o sa facem parte din susnumitele structuri , o sa traim ca in paradis. Ar trebui sa ne trezim si data viitoare sa votam romani adevarati nationalisti, nu jigodii globaliste .