Premierul Mihai Tudose: "Sunt pus politic, plec politic"

Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, că este numit politic în funcție și va pleca pe același criteriu sau va renunța în condițiile în care va considera că nu poate duce la îndeplinire programul de guvernare.El a fost întrebat de ziariști, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, dacă nu s-a temut că va avea soarta lui Sorin Grindeanu, odată ce a lansat în public tema remanierii guvernamentale.„Soarta. Care-i soarta domniei sale? Eu v-am spus că prima zi, am plecat de la premisa că prima zi la Guvern este una dintre ultimele zile de la Guvern, că nu iese nimeni la pensie de acolo. Doi, vă mai spun și o repet, sunt pus politic și plec politic și mai plec când eu consider că nu pot să duc la îndeplinire planul de guvernare pentru care ne-au votat românii”, a declarat Tudose.Întrebat dacă mai există tensiuni între el și Liviu Dragnea, premierul a spus: „Nu mi-am luat tensiunea”.Președintele PSD a răspuns, la rândul său, întrebat de presă, dacă are să-i reproșeze ceva lui Tudose: „Da, e mai înalt decât mine și nu mă văd de microfoane”.