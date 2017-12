Premierul Mihai Tudose: Eu sunt republican

Ştire online publicată Miercuri, 20 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri, că el este republican, răspunzând astfel unei întrebări referitoare la posibilitatea organizării unui referendum pe tema monarhiei, în contextul afirmației președintelui executiv al PSD, Niculae Bădălău.„Cam care e poziția mea în ceea ce privește monarhia? Sunt republican”, a răspuns premierul Mihai Tudose, întrebat despre posibilitatea organizării unui referendum pe tema monarhiei.Ieri, președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a apreciat că poporul român poate fi întrebat cu ocazia unui referendum cu privire la monarhie ca formă de guvernământ.„Am văzut că în media sunt deja extrem de mulți simpatizanți, poate și un referendum vizavi de sistemul ăsta președinție-monarhie, totul e posibil. Eu sunt republican. Așa m-am născut. Am cunoscut din cărți partea asta a regalității României. Dar cred că poporul poate fi întrebat cu privire la lucrul ăsta. Nu e un lucru rău, ținând cont că țările care au monarhii sunt țări dezvoltate”, a susținut Bădălău, la Parlament, citat de Agerpres.Întrebat când ar trebui să aibă loc acest referendum, Bădălău a spus: „E un proiect de viitor la care și politicienii împreună cu președintele și foarte mulți factori trebuie să se așeze la masă să discute. Nu e un proiect care să-l vânturăm pe stradă”.El nu a exclus un referendum pentru anul viitor. „Sigur, totul e posibil. Atât timp cât facem un referendum cu familia tradițională, putem face și o asemenea întrebare către popor. Eu am spus că noi, ca partid, nu excludem, eu cel puțin nu exclud. Am discutat cu foarte mulți colegi, e normal să întrebăm poporul. Nu am discutat cu președintele partidului despre acest lucru”, a mai spus Bădălău.